Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория требует вынести вопрос смертности на дорогах на рассмотрение СНБО: подана петиция к президенту

Отец 12-летнего Григория Глушича, погибшего в ДТП 5 июня в Соломенском районе Киева, военнослужащий Алексей Глушич обратился к президенту Украины с петицией. Он требует, чтобы сохранение жизней на дорогах стало приоритетом государственной политики и чтобы вопрос смертности и травматизма на дорогах был вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подана петиция президенту

"Я, вместе с моей семьей, семьями погибших в ДТП и неравнодушными гражданами, прошу о простых и справедливых вещах:

- чтобы водители, систематически нарушающие правила дорожного движения, лишались права управлять автомобилем;

- чтобы за нарушения, приведшие к гибели людей, наступала соразмерная, эффективная и неотвратимая ответственность;

- чтобы превышение скорости перестало восприниматься как мелкое нарушение", — говорится в тексте петиции.

Отец Григория отмечает, что только за 2025 год в Украине вследствие ДТП погибли 3 249 человек, еще 31 898 получили травмы. Ежедневно на украинских дорогах гибнет в среднем девять человек.

"В условиях полномасштабной войны и демографического кризиса гибель людей на дорогах — это не только личные трагедии для семей, но и серьезный вызов для государства. Это потери человеческого потенциала, необходимого для обороны, восстановления и развития Украины. Критический уровень смертности на дорогах является вопросом безопасности людей и национального интереса, а значит, требует межведомственной координации на самом высоком государственном уровне через Совет национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.

Отмечается, что после трагедии 5 июня 2026 года представители правительства и профильного комитета Верховной Рады Украины заявили о подготовке изменений в сфере безопасности дорожного движения, в частности относительно ответственности за превышение скорости.

В то же время, как подчеркивает отец погибшего мальчика, украинское общество ожидает не только точечных изменений в штрафах, но и системной государственной политики, которая обеспечит реальное снижение смертности на дорогах. Такая политика должна предусматривать:

неизбежную и одинаковую для всех ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения;

эффективное воздействие на водителей, систематически нарушающих Правила дорожного движения;

введение действенных механизмов временного лишения права управления транспортным средством для систематических нарушителей;

расширение автоматической фиксации нарушений и прозрачный контроль за её применением;

внедрение принципов Vision Zero и публичную отчетность государства о снижении смертности и травматизма на дорогах.

Алексей Глушич обратился к президенту с призывом:

1. Инициировать рассмотрение на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопроса смертности и травматизма на дорогах как угрозы безопасности людей, демографической устойчивости и национальным интересам Украины.

2. По результатам рассмотрения данного вопроса инициировать принятие Советом национальной безопасности и обороны Украины решения об определении приоритетных государственных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан Украины и существенное снижение смертности и травматизма на дорогах, с последующим введением такого решения в действие в установленном законом порядке.

"Украина не должна ежедневно терять людей в дорожно-транспортных происшествиях, которые можно предотвратить. Сохранение жизни граждан должно стать безусловным приоритетом государственной политики и составной частью национальной безопасности Украины", — говорится в петиции.

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Федора Глушича ищет свидетелей

Как проголосовать?

Подписать петицию можно по ссылке.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года