Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория требует вынести вопрос смертности на дорогах на рассмотрение СНБО: подана петиция к президенту
Отец 12-летнего Григория Глушича, погибшего в ДТП 5 июня в Соломенском районе Киева, военнослужащий Алексей Глушич обратился к президенту Украины с петицией. Он требует, чтобы сохранение жизней на дорогах стало приоритетом государственной политики и чтобы вопрос смертности и травматизма на дорогах был вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Подана петиция президенту
"Я, вместе с моей семьей, семьями погибших в ДТП и неравнодушными гражданами, прошу о простых и справедливых вещах:
- чтобы водители, систематически нарушающие правила дорожного движения, лишались права управлять автомобилем;
- чтобы за нарушения, приведшие к гибели людей, наступала соразмерная, эффективная и неотвратимая ответственность;
- чтобы превышение скорости перестало восприниматься как мелкое нарушение", — говорится в тексте петиции.
Отец Григория отмечает, что только за 2025 год в Украине вследствие ДТП погибли 3 249 человек, еще 31 898 получили травмы. Ежедневно на украинских дорогах гибнет в среднем девять человек.
"В условиях полномасштабной войны и демографического кризиса гибель людей на дорогах — это не только личные трагедии для семей, но и серьезный вызов для государства. Это потери человеческого потенциала, необходимого для обороны, восстановления и развития Украины. Критический уровень смертности на дорогах является вопросом безопасности людей и национального интереса, а значит, требует межведомственной координации на самом высоком государственном уровне через Совет национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.
Отмечается, что после трагедии 5 июня 2026 года представители правительства и профильного комитета Верховной Рады Украины заявили о подготовке изменений в сфере безопасности дорожного движения, в частности относительно ответственности за превышение скорости.
В то же время, как подчеркивает отец погибшего мальчика, украинское общество ожидает не только точечных изменений в штрафах, но и системной государственной политики, которая обеспечит реальное снижение смертности на дорогах. Такая политика должна предусматривать:
- неизбежную и одинаковую для всех ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения;
- эффективное воздействие на водителей, систематически нарушающих Правила дорожного движения;
- введение действенных механизмов временного лишения права управления транспортным средством для систематических нарушителей;
- расширение автоматической фиксации нарушений и прозрачный контроль за её применением;
- внедрение принципов Vision Zero и публичную отчетность государства о снижении смертности и травматизма на дорогах.
Алексей Глушич обратился к президенту с призывом:
- 1. Инициировать рассмотрение на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопроса смертности и травматизма на дорогах как угрозы безопасности людей, демографической устойчивости и национальным интересам Украины.
- 2. По результатам рассмотрения данного вопроса инициировать принятие Советом национальной безопасности и обороны Украины решения об определении приоритетных государственных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан Украины и существенное снижение смертности и травматизма на дорогах, с последующим введением такого решения в действие в установленном законом порядке.
"Украина не должна ежедневно терять людей в дорожно-транспортных происшествиях, которые можно предотвратить. Сохранение жизни граждан должно стать безусловным приоритетом государственной политики и составной частью национальной безопасности Украины", — говорится в петиции.
Как проголосовать?
Подписать петицию можно по ссылке.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле "Караваевых дач" в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас находится на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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