Батько загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія вимагає винести питання смертності на дорогах на розгляд РНБО: подано петицію до президента
Батько 12-річного Григорія Глушича, який загинув у ДТП 5 червня в Солом'янському районі Києва, військовослужбовець Олексій Глушич звернувся до президента України з петицією. Він вимагає, щоб збереження життів на дорогах стало пріоритетом державної політики та винести питання смертності й травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подано петицію до президента
"Я, разом із моєю сім’єю, родинами загиблих у ДТП та небайдужими громадянами, прошу про прості й справедливі речі:
- щоб водії, які систематично порушують Правила дорожнього руху, втрачали право керувати автомобілем;
- щоб за порушення, які призвели до загибелі людей, наставала пропорційна, ефективна та невідворотна відповідальність;
- щоб перевищення швидкості перестало сприйматися як дрібне порушення", - йдеться у тексті петиції.
Батько Григорія зауважує, що лише за 2025 рік в Україні внаслідок ДТП загинули 3 249 людей, ще 31 898 отримали травми. Щодня на українських дорогах гине в середньому дев’ять осіб.
"В умовах повномасштабної війни та демографічної кризи втрати людей на дорогах є не лише особистими трагедіями для родин, а й серйозним викликом для держави. Це втрати людського потенціалу, необхідного для оборони, відновлення та розвитку України. Критичний рівень смертності на дорогах є питанням людської безпеки та національного інтересу, а отже потребує міжвідомчої координації на найвищому державному рівні через Раду національної безпеки і оборони України", - сказано в документі.
Зазначається, що після трагедії 5 червня 2026 року представники Уряду та профільного комітету Верховної Ради України заявили про підготовку змін у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема щодо відповідальності за перевищення швидкості.
Водночас, як наголошує батько загиблого хлопчика, українське суспільство очікує не лише точкових змін до штрафів, а системної державної політики, яка забезпечить реальне зниження смертності на дорогах. Така політика має передбачати:
- невідворотну та однакову для всіх відповідальність за грубі порушення Правил дорожнього руху;
- ефективний вплив на водіїв, які систематично порушують Правила дорожнього руху;
- запровадження дієвих механізмів тимчасового позбавлення права керування для систематичних порушників;
- розширення автоматичної фіксації порушень і прозорий контроль за її застосуванням;
- впровадження принципів Vision Zero та публічну звітність держави про зниження смертності й травматизму на дорогах.
Олексій Глушич звернувся до президента із закликом:
- 1. Ініціювати розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання смертності та травматизму на дорогах як загрози людській безпеці, демографічній стійкості та національним інтересам України.
- 2. За результатами розгляду цього питання ініціювати ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення щодо визначення пріоритетних державних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я громадян України та суттєве зниження смертності й травматизму на дорогах, з подальшим введенням такого рішення в дію у встановленому законом порядку.
"Україна не повинна щодня втрачати людей у дорожньо-транспортних пригодах, яким можна запобігти. Збереження життя громадян має стати безумовним пріоритетом державної політики та складовою національної безпеки України", - сказано в петиції.
Як проголосувати?
Підписати петицію можна за посиланням.
Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
- На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
- Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
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