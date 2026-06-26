Батько загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія вимагає винести питання смертності на дорогах на розгляд РНБО: подано петицію до президента

Батько 12-річного Григорія Глушича, який загинув у ДТП 5 червня в Солом'янському районі Києва, військовослужбовець Олексій Глушич звернувся до президента України з петицією. Він вимагає, щоб збереження життів на дорогах стало пріоритетом державної політики та винести питання смертності й травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подано петицію до президента

"Я, разом із моєю сім’єю, родинами загиблих у ДТП та небайдужими громадянами, прошу про прості й справедливі речі:

- щоб водії, які систематично порушують Правила дорожнього руху, втрачали право керувати автомобілем;

- щоб за порушення, які призвели до загибелі людей, наставала пропорційна, ефективна та невідворотна відповідальність;

- щоб перевищення швидкості перестало сприйматися як дрібне порушення", - йдеться у тексті петиції.

Батько Григорія зауважує, що лише за 2025 рік в Україні внаслідок ДТП загинули 3 249 людей, ще 31 898 отримали травми. Щодня на українських дорогах гине в середньому дев’ять осіб.

"В умовах повномасштабної війни та демографічної кризи втрати людей на дорогах є не лише особистими трагедіями для родин, а й серйозним викликом для держави. Це втрати людського потенціалу, необхідного для оборони, відновлення та розвитку України. Критичний рівень смертності на дорогах є питанням людської безпеки та національного інтересу, а отже потребує міжвідомчої координації на найвищому державному рівні через Раду національної безпеки і оборони України", - сказано в документі.

Зазначається, що після трагедії 5 червня 2026 року представники Уряду та профільного комітету Верховної Ради України заявили про підготовку змін у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема щодо відповідальності за перевищення швидкості.

Водночас, як наголошує батько загиблого хлопчика, українське суспільство очікує не лише точкових змін до штрафів, а системної державної політики, яка забезпечить реальне зниження смертності на дорогах. Така політика має передбачати:

невідворотну та однакову для всіх відповідальність за грубі порушення Правил дорожнього руху;

ефективний вплив на водіїв, які систематично порушують Правила дорожнього руху;

запровадження дієвих механізмів тимчасового позбавлення права керування для систематичних порушників;

розширення автоматичної фіксації порушень і прозорий контроль за її застосуванням;

впровадження принципів Vision Zero та публічну звітність держави про зниження смертності й травматизму на дорогах.

Олексій Глушич звернувся до президента із закликом:

1. Ініціювати розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання смертності та травматизму на дорогах як загрози людській безпеці, демографічній стійкості та національним інтересам України.

2. За результатами розгляду цього питання ініціювати ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення щодо визначення пріоритетних державних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я громадян України та суттєве зниження смертності й травматизму на дорогах, з подальшим введенням такого рішення в дію у встановленому законом порядку.

"Україна не повинна щодня втрачати людей у дорожньо-транспортних пригодах, яким можна запобігти. Збереження життя громадян має стати безумовним пріоритетом державної політики та складовою національної безпеки України", - сказано в петиції.

Читайте також: Смертельна ДТП у Києві: адвокатка родини загиблого 12-річного Григорія-Федора Глушича шукає свідків

Як проголосувати?

Підписати петицію можна за посиланням.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року