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Новости Смертельные ДТП
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Смертельное ДТП в Киеве: адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Федора Глушича ищет свидетелей

Смертельное ДТП в Киеве: что говорят адвокаты?

Свидетелей смертельного ДТП в Киеве 5 июня, которые имеют информацию об инциденте, призвали отозваться.

Об этом рассказала адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Фёдора Глушича, говорится в материале Цензор.НЕТ "Не потеря сознания, а сознательное ускорение? Что известно о масштабном ДТП в Киеве, в котором погибли четыре человека".

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Что известно?

Адвокат Надежда Чухраева через соцсети призвала откликнуться всех, кто был свидетелем ДТП. 

"Насколько я знаю, водитель пока показаний не дал. Есть показания потерпевшей, которая ехала с ним в автомобиле, и она говорит, что он не терял сознания", — сказала она в комментарии Цензор.НЕТ.

Адвокат подозреваемого Плешивцева говорил, что его подзащитный вину в целом не отрицает, но об обстоятельствах аварии на тот момент ему ничего не рассказал. Поэтому сам адвокат высказывал предположение о неуправляемости автомобиля по неизвестным ему причинам.

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"Как я смотрю на ситуацию? Убийство может быть совершено с прямым умыслом, а может и без него. Например, если вы живете на первом этаже, берете в руки ружье и начинаете стрелять из окна своей квартиры, вы ни в кого конкретно не целитесь, но ведь осознаете, что пуля может кого-то ранить и убить. То же самое и здесь. Человек, понимая, как он движется, и зная определенную предысторию этого движения, должен осознавать, что может убить либо себя, либо кого-то другого.

Сейчас мы объявили, что ищем информацию о причинах случившегося. Мы же не знаем, что с ним происходило в тот день, когда произошло ДТП, и что было накануне", — отметила адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Федора.

Заявления адвокатов и правоохранителей о смертельном ДТП в Киеве читайте по ссылке.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

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ДТП (7630) Киев (26509)
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Топ комментарии
+2
- на проїжджій частині купа камер "безпечного міста", збережена інфа на відповідних серверах
- адвокатський запит до нацполу щодо надання інфи з ресурсу "безпечне місто" за період часу перед та у момент дтп на предмет р.н.з усіх т/з, які рухалися у у тому потоці, в'їжджали/виїздили з прилеглих вулиць, були припарковані на узбіччі тощо
- шляхом адовкатського запиту встановлення усіх власників/водіїв цих т/з та отримання відповідної інфи (у т.ч. з можливих реєстраторів) від них
се ля ві
- звісно можна ще на місці інші камери пошукати (кафе, зупинки, квіти) та запитати записи ще й у них
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19.06.2026 11:08 Ответить
+2
Повна безкарність. що казати, коли
Вбивство на Черкащині: після догани ексглава обласної поліції став заступником глави Нацполу
І так повсюди. Все починається з корупції у верхівках влади і серед суддів та прокурорів.
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19.06.2026 11:12 Ответить
+1
- після отримання відомостей з реєстраторів можна ще й цю інфу використати для пошуку т/з, які могли "випасти" з поля зору
- така сама історія можлива з очевидцями на місці (випадковими перехожими), за бажання - адвокатський запит щодо мобільних терміналів у соті зв'язку або клопотання відповідне до слідчого/прокурора
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19.06.2026 11:11 Ответить

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