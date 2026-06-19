Смертельное ДТП в Киеве: адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Федора Глушича ищет свидетелей
Свидетелей смертельного ДТП в Киеве 5 июня, которые имеют информацию об инциденте, призвали отозваться.
Об этом рассказала адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Фёдора Глушича, говорится в материале Цензор.НЕТ "Не потеря сознания, а сознательное ускорение? Что известно о масштабном ДТП в Киеве, в котором погибли четыре человека".
Что известно?
Адвокат Надежда Чухраева через соцсети призвала откликнуться всех, кто был свидетелем ДТП.
"Насколько я знаю, водитель пока показаний не дал. Есть показания потерпевшей, которая ехала с ним в автомобиле, и она говорит, что он не терял сознания", — сказала она в комментарии Цензор.НЕТ.
Адвокат подозреваемого Плешивцева говорил, что его подзащитный вину в целом не отрицает, но об обстоятельствах аварии на тот момент ему ничего не рассказал. Поэтому сам адвокат высказывал предположение о неуправляемости автомобиля по неизвестным ему причинам.
"Как я смотрю на ситуацию? Убийство может быть совершено с прямым умыслом, а может и без него. Например, если вы живете на первом этаже, берете в руки ружье и начинаете стрелять из окна своей квартиры, вы ни в кого конкретно не целитесь, но ведь осознаете, что пуля может кого-то ранить и убить. То же самое и здесь. Человек, понимая, как он движется, и зная определенную предысторию этого движения, должен осознавать, что может убить либо себя, либо кого-то другого.
Сейчас мы объявили, что ищем информацию о причинах случившегося. Мы же не знаем, что с ним происходило в тот день, когда произошло ДТП, и что было накануне", — отметила адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Федора.
Заявления адвокатов и правоохранителей о смертельном ДТП в Киеве читайте по ссылке.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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- адвокатський запит до нацполу щодо надання інфи з ресурсу "безпечне місто" за період часу перед та у момент дтп на предмет р.н.з усіх т/з, які рухалися у у тому потоці, в'їжджали/виїздили з прилеглих вулиць, були припарковані на узбіччі тощо
- шляхом адовкатського запиту встановлення усіх власників/водіїв цих т/з та отримання відповідної інфи (у т.ч. з можливих реєстраторів) від них
се ля ві
- звісно можна ще на місці інші камери пошукати (кафе, зупинки, квіти) та запитати записи ще й у них
Вбивство на Черкащині: після догани ексглава обласної поліції став заступником глави Нацполу
І так повсюди. Все починається з корупції у верхівках влади і серед суддів та прокурорів.
- така сама історія можлива з очевидцями на місці (випадковими перехожими), за бажання - адвокатський запит щодо мобільних терміналів у соті зв'язку або клопотання відповідне до слідчого/прокурора