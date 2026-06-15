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Новости Видео ДТП в Киеве
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Игнорировал просьбы снизить скорость, отвлекаясь на телефон: пассажирка таксиста Плешивцева рассказала о его поведении перед ДТП. ВИДЕО

Пассажирка такси Юлия Волковская рассказала о поведении таксиста Плешивцева за несколько минут до того, как он совершил ДТП со смертельным исходом на Караваевых дачах в Киеве. Она утверждает, что Плешивцев не потерял сознание, а игнорировал её просьбы снизить скорость, отвлекаясь на телефон.

Об этом Волковская рассказала в комментарии "ТСН", сообщает Цензор.НЕТ.

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Новые детали от единственного свидетеля

Женщина вспоминает, что водитель такси Плешивцев на первый взгляд показался ей вполне адекватным, был инициатором разговора.

По ее словам, во время движения ему кто-то позвонил, после чего мужчина взял телефон в руки, якобы держал его так на протяжении всей поездки и одновременно начал неконтролируемо увеличивать скорость легковушки.

"Шутил. Я села в такси на правое сиденье машины. Мы пошутили о детях. Выехали, буквально несколько минут — и он начал разгонять машину, я не знаю, для чего, ехать в шахматном порядке, обгоняя, вставая вот так, как в мультиках или на гонках в игре", — рассказала Волковская.

По словам женщины, версия о том, что водитель хотел похвастаться перед ней, не совсем верна, ведь во время поездки она была занята своими делами в телефоне и даже не сразу поняла, что машина мчится на бешеной скорости.

"Я не среагировала, потому что мне нужно было ответить на звонок по дороге. Я наклонила голову. Ему тоже кто-то позвонил. Он взял телефон с панели. Больше не помню, что он его туда ставил. То он отвечал на звонок. А потом я обратила внимание, что у меня отлетело зеркало с моей стороны. Я говорю: "Что ты творишь?" Он на меня не обращал внимания", — рассказала Юлия.

Она отметила, что водитель не потерял сознание и никуда не падал. Он держался за руль и не обращал на пассажирку внимания.

"И тут я уже слышу — машина врезается. Я закрыла глаза. И уже я торможу собой. Я упала и лежала на горячем асфальте. Не теряла сознания ни разу до самой операции. То есть вот так и произошло", — вспоминает Волковская.

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Состояние пострадавшей

Сообщается, что Волковскую, которая является единственным свидетелем смертельного ДТП на Соломенке, сегодня выписывают из больницы, однако она не может ходить, ведь получила многочисленные переломы.

Женщине сделали операцию, и ей требуется длительное восстановление.

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Что предшествовало?

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ДТП (7626) Киев (26454) свидетель (147)
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Топ комментарии
+15
розвіялись вісі брехливі байки про непритомність вбивці.
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15.06.2026 18:09 Ответить
+10
звичайне бидло яке розмовляє по телефону керуючи автівкаою. такіх гондонів 80 відсотків
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15.06.2026 18:10 Ответить
+6
Турчинова не чіпайте.....
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15.06.2026 18:15 Ответить
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Нарік мабуть, *****!
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15.06.2026 18:07 Ответить
звичайне бидло яке розмовляє по телефону керуючи автівкаою. такіх гондонів 80 відсотків
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15.06.2026 18:10 Ответить
Прям-таки 80 відсотків. Мало хто ганяє так ніби в GTA грає, ще й з трубкою у вуха, без хендсфрі.
Таких ідіотів, на щастя, одиниці, інакше на наших дорогах були б ДТП через кожні 50 метрів
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15.06.2026 18:42 Ответить
Одиниці? В кожному місті кладовище корчів після таксистів. У нас лише уклон за цю зиму ціла поляна виросла. Моя дружина в ДТП після такого козла чуть не загинула бо йому правила не писані. Добре що пристебнута була. Але машина в хлам.
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15.06.2026 19:10 Ответить
Так, одиниці. Бо якби таких було 80 відсотків, у вашої дружини "ДТП після такого козла" траплялися б десь раз 10 щодня.
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15.06.2026 19:19 Ответить
це рузкій мір...
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15.06.2026 18:45 Ответить
розвіялись вісі брехливі байки про непритомність вбивці.
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15.06.2026 18:09 Ответить
Таксі "Болт" завжди до Ваших послуг!
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15.06.2026 19:06 Ответить
 
 