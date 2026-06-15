Ігнорував прохання зменшити швидкість, відволікаючись на телефон: пасажирка таксиста Плешивцева розповіла про його поведінку перед ДТП. ВIДЕО

Пасажирка таксі Юлія Волковська розповіла про поведінку таксиста Плешивцева за хвилини до того, як він скоїв смертельну ДТП на Караваєвих дачах у Києві. Вона стверджує, що Плешивцев не непритомнів, натомість ігнорував її прохання збавити швидкість, відволікаючись на телефон.

Про це Волковська розповіла у коментарі "ТСН", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нові деталі від єдиного свідка

Жінка пригадує, що водій таксі Плешивцев на перший погляд здався їй цілком адекватним, був ініціатором розмови.

За її словами, під час руху йому хтось зателефонував, після чого чоловік взяв телефон до рук, нібито тримав так впродовж всієї поїздки та водночас почав неконтрольовано збільшувати швидкість легковика.

"Жартував. Я сіла в таксі на праве сидіння машини. Ми пошуткували про дітей. Виїхали, буквально декілька хвилин — і він почав розганяти машину я не знаю, для чого, їхати в шаховому порядку, обганяючи, встаючи ось так, як в мультиках або на гонках у грі",- розповіла Волковська.

З словами жінки, версія, що водій хотів похизуватися перед нею — не цілком правдива, адже під час поїздки вона була зайнята своїми справами в телефоні і навіть не одразу зрозуміла, що авто несеться на шаленій швидкості.

"Я не зреагувала, бо мені треба було відповісти дорогою в телефоні. Я нахилила голову. Йому теж хтось зателефонував. Він забрав телефон з панелі. Більше не пам’ятаю, що він його туди ставив. То він відповідав на дзвінок. А потім я звернула увагу, що в мене відлетіло дзеркало з мого боку. Я кажу: "Шо ти твориш?" Він на мене не звертав уваги", — розповіла Юлія.

Вона зазначила, що водій не непритомнів і нікуди не падав. Він тримався за кермо і не звертав на пасажирку уваги.

"І тут я вже чую — машину б’є. Я закрила очі. І вже я гальмую собою. Я впала і лежала на асфальті на гарячому. Не непритомніла жодного разу до самої операції. Тобто ось так сталося", - пригадує Волковська.

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Стан потерпілої

Повідомляється, що Волковську, яка є єдиним свідком смертельної ДТП на Солом’янці — сьогодні виписують з лікарні. Наразі вона не може ходити, адже дістала численні переломи.

Жінці зробили операцію і вона потребує тривалого відновлення.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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