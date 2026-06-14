Виновный должен понести наказание: хартийцы поддержали побратима и семьи жертв смертельного ДТП в Киеве

Сообщество 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" выразило поддержку своему сослуживцу и семьям всех погибших в резонансном ДТП в Киеве, вследствие которого погибли гражданские лица и двое молодых офицеров полиции. Среди погибших в пешеходной зоне возле Караваевых Дач оказался 12-летний Григорий – сын военнослужащего этого подразделения Алексея Глушича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление корпуса "Хартия".

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Заявление членов корпуса "Хартия"

"Сообщество корпуса "Хартия" стоит рядом с побратимом, его женой, детьми и всей семьей в их горе – гибели сына и брата в резонансном ДТП в Киеве. Нет слов, способных облегчить такую боль. Есть только одно, что мы можем сказать: мы рядом. Мы помним. Мы не оставим вас с этим наедине", — говорится в сообщении.

Военнослужащие также выразили глубокие соболезнования всем остальным семьям, чьи близкие оказались на пути неуправляемого автомобиля, отметив, что каждая потеря — это "целый мир, которого больше нет".

"Отдельно хотим почтить память двух молодых офицеров полиции, которые погибли при исполнении служебного долга. Они — наши побратимы в самом широком смысле этого слова, люди, которые выбрали служение и заплатили за это самую высокую цену", — написали в "Хартии".

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Военные выразили четкую позицию, что это дело должно завершиться реальным судебным приговором для водителя без каких-либо попыток уйти от ответственности.

"Мы уверены – справедливость должна быть восстановлена. Виновный должен понести наказание. Побратим, ты сейчас несешь на плечах и службу, и самую тяжелую боль в своей жизни. Мы видим это. Мы рядом", – обратились члены "Хартии".

Подача петиции

"Отец погибшего подростка, военнослужащий Алексей Глушич, инициировал электронную петицию к президенту Украины с требованием принять неотложные меры для снижения смертности на дорогах. Однако перед самым началом пресс-конференции "Остановить смерти на дорогах: общественность требует от власти неотложных решений для безопасности украинцев" мужчина получил официальный отказ в регистрации со стороны Офиса Президента и предложение перенаправить обращение в Кабинет Министров", — сообщает 5 канал.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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