Виновный должен понести наказание: хартийцы поддержали побратима и семьи жертв смертельного ДТП в Киеве
Сообщество 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" выразило поддержку своему сослуживцу и семьям всех погибших в резонансном ДТП в Киеве, вследствие которого погибли гражданские лица и двое молодых офицеров полиции. Среди погибших в пешеходной зоне возле Караваевых Дач оказался 12-летний Григорий – сын военнослужащего этого подразделения Алексея Глушича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление корпуса "Хартия".
Заявление членов корпуса "Хартия"
"Сообщество корпуса "Хартия" стоит рядом с побратимом, его женой, детьми и всей семьей в их горе – гибели сына и брата в резонансном ДТП в Киеве. Нет слов, способных облегчить такую боль. Есть только одно, что мы можем сказать: мы рядом. Мы помним. Мы не оставим вас с этим наедине", — говорится в сообщении.
Военнослужащие также выразили глубокие соболезнования всем остальным семьям, чьи близкие оказались на пути неуправляемого автомобиля, отметив, что каждая потеря — это "целый мир, которого больше нет".
"Отдельно хотим почтить память двух молодых офицеров полиции, которые погибли при исполнении служебного долга. Они — наши побратимы в самом широком смысле этого слова, люди, которые выбрали служение и заплатили за это самую высокую цену", — написали в "Хартии".
Военные выразили четкую позицию, что это дело должно завершиться реальным судебным приговором для водителя без каких-либо попыток уйти от ответственности.
"Мы уверены – справедливость должна быть восстановлена. Виновный должен понести наказание. Побратим, ты сейчас несешь на плечах и службу, и самую тяжелую боль в своей жизни. Мы видим это. Мы рядом", – обратились члены "Хартии".
Подача петиции
"Отец погибшего подростка, военнослужащий Алексей Глушич, инициировал электронную петицию к президенту Украины с требованием принять неотложные меры для снижения смертности на дорогах. Однако перед самым началом пресс-конференции "Остановить смерти на дорогах: общественность требует от власти неотложных решений для безопасности украинцев" мужчина получил официальный отказ в регистрации со стороны Офиса Президента и предложение перенаправить обращение в Кабинет Министров", — сообщает 5 канал.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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тоді як, хартійці ?
тоді все по ЗЄльоному ?
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