Винний має бути покараний: хартійці підтримали побратима та родини жертв смертельної ДТП у Києві

Спільнота 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" висловила підтримку своєму побратиму та родинам усіх загиблих у резонансній ДТП у Києві, внаслідок якої загинули цивільні та двоє молодих офіцерів поліції. Серед загиблих у пішохідній зоні біля Караваєвих Дач опинився 12-річний Григорій – син військовослужбовця цього підрозділу Олексія Глушича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву від корпусу "Хартія".

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Заява хартійців

"Спільнота корпусу "Хартія" стоїть поруч із побратимом, його дружиною, дітьми та всією родиною у їхньому горі – загибелі сина та брата у резонансному ДТП у Києві. Немає слів, які здатні полегшити такий біль. Є лише одне, що ми можемо сказати: ми поряд. Ми пам’ятаємо. Ми не залишимо вас із цим наодинці", - ідеться в повідомленні.

Військовослужбовці також висловили глибокі співчуття усім іншим сім'ям, чиї близькі опинилися на шляху некерованого автомобіля, зазначивши, що кожна втрата — це "цілий світ, якого більше немає".

"Окремо хочемо вшанувати пам’ять двох молодих офіцерів поліції, які загинули при виконанні службового обов’язку. Вони — наші побратими у найширшому сенсі цього слова, люди, які обрали служіння і заплатили за це найвищу ціну", - написали в "Хартії".

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Військові висловили чітку позицію, що ця справа має завершитися реальним судовим вироком для водія без жодних спроб уникнути відповідальності.

"Ми впевнені – справедливість має бути відновлена. Винний повинен понести покарання. Побратиме, ти зараз несеш на плечах і службу, і найважчий біль у своєму житті. Ми бачимо це. Ми поруч", - звернулися хартійці.

Подання петиції

"Батько загиблого підлітка, військовослужбовець Олексій Глушич, ініціював електронну петицію до президента України з вимогою впровадити невідкладні кроки для зниження смертності на дорогах. Проте перед самим початком пресконференції "Зупинити смерті на дорогах: громадськість вимагає від влади невідкладних рішень для безпеки українців" чоловік отримав офіційну відмову в реєстрації з боку Офісу Президента та пропозицію перенаправити звернення до Кабінету Міністрів", - повідомляє 5 канал.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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