Винний має бути покараний: хартійці підтримали побратима та родини жертв смертельної ДТП у Києві
Спільнота 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" висловила підтримку своєму побратиму та родинам усіх загиблих у резонансній ДТП у Києві, внаслідок якої загинули цивільні та двоє молодих офіцерів поліції. Серед загиблих у пішохідній зоні біля Караваєвих Дач опинився 12-річний Григорій – син військовослужбовця цього підрозділу Олексія Глушича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву від корпусу "Хартія".
Заява хартійців
"Спільнота корпусу "Хартія" стоїть поруч із побратимом, його дружиною, дітьми та всією родиною у їхньому горі – загибелі сина та брата у резонансному ДТП у Києві. Немає слів, які здатні полегшити такий біль. Є лише одне, що ми можемо сказати: ми поряд. Ми пам’ятаємо. Ми не залишимо вас із цим наодинці", - ідеться в повідомленні.
Військовослужбовці також висловили глибокі співчуття усім іншим сім'ям, чиї близькі опинилися на шляху некерованого автомобіля, зазначивши, що кожна втрата — це "цілий світ, якого більше немає".
"Окремо хочемо вшанувати пам’ять двох молодих офіцерів поліції, які загинули при виконанні службового обов’язку. Вони — наші побратими у найширшому сенсі цього слова, люди, які обрали служіння і заплатили за це найвищу ціну", - написали в "Хартії".
Військові висловили чітку позицію, що ця справа має завершитися реальним судовим вироком для водія без жодних спроб уникнути відповідальності.
"Ми впевнені – справедливість має бути відновлена. Винний повинен понести покарання. Побратиме, ти зараз несеш на плечах і службу, і найважчий біль у своєму житті. Ми бачимо це. Ми поруч", - звернулися хартійці.
Подання петиції
"Батько загиблого підлітка, військовослужбовець Олексій Глушич, ініціював електронну петицію до президента України з вимогою впровадити невідкладні кроки для зниження смертності на дорогах. Проте перед самим початком пресконференції "Зупинити смерті на дорогах: громадськість вимагає від влади невідкладних рішень для безпеки українців" чоловік отримав офіційну відмову в реєстрації з боку Офісу Президента та пропозицію перенаправити звернення до Кабінету Міністрів", - повідомляє 5 канал.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
- На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
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тоді як, хартійці ?
тоді все по ЗЄльоному ?
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і тєбя з тєм же !
вот ти лічно, звідкіль виліз ?
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