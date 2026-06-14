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Новини Смертельні ДТП
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Винний має бути покараний: хартійці підтримали побратима та родини жертв смертельної ДТП у Києві

дтп у Києві

Спільнота 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" висловила підтримку своєму побратиму та родинам усіх загиблих у резонансній ДТП у Києві, внаслідок якої загинули цивільні та двоє молодих офіцерів поліції. Серед загиблих у пішохідній зоні біля Караваєвих Дач опинився 12-річний Григорій – син військовослужбовця цього підрозділу Олексія Глушича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву від корпусу "Хартія".

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Заява хартійців

"Спільнота корпусу "Хартія" стоїть поруч із побратимом, його дружиною, дітьми та всією родиною у їхньому горі – загибелі сина та брата у резонансному ДТП у Києві. Немає слів, які здатні полегшити такий біль. Є лише одне, що ми можемо сказати: ми поряд. Ми пам’ятаємо. Ми не залишимо вас із цим наодинці", - ідеться в повідомленні.

Військовослужбовці також висловили глибокі співчуття усім іншим сім'ям, чиї близькі опинилися на шляху некерованого автомобіля, зазначивши, що кожна втрата — це "цілий світ, якого більше немає".

"Окремо хочемо вшанувати пам’ять двох молодих офіцерів поліції, які загинули при виконанні службового обов’язку. Вони — наші побратими у найширшому сенсі цього слова, люди, які обрали служіння і заплатили за це найвищу ціну", - написали в "Хартії".

Також дивіться: Із поліціянтами Будченком та Бондарчуком, які загинули через наїзд водія Плешивцева, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Військові висловили чітку позицію, що ця справа має завершитися реальним судовим вироком для водія без жодних спроб уникнути відповідальності.

"Ми впевнені – справедливість має бути відновлена. Винний повинен понести покарання. Побратиме, ти зараз несеш на плечах і службу, і найважчий біль у своєму житті. Ми бачимо це. Ми поруч", - звернулися хартійці.

Подання петиції

"Батько загиблого підлітка, військовослужбовець Олексій Глушич, ініціював електронну петицію до президента України з вимогою впровадити невідкладні кроки для зниження смертності на дорогах. Проте перед самим початком пресконференції "Зупинити смерті на дорогах: громадськість вимагає від влади невідкладних рішень для безпеки українців" чоловік отримав офіційну відмову в реєстрації з боку Офісу Президента та пропозицію перенаправити звернення до Кабінету Міністрів", - повідомляє 5 канал.

Також дивіться: Працівниця дитячого садочку Ірина Лазарєва загинула від наїзду водія-вбивці Плешивцева. ФОТО

Що передувало?

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Автор: 

ДТП (4530) Київ (20875) корпус НГУ Хартія (72)
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Топ коментарі
+5
а якби то був не син хартійця, а простого пересічного цивільного ?

тоді як, хартійці ?
тоді все по ЗЄльоному ?

.
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14.06.2026 16:09 Відповісти
+5
Вбив стільки людей - кайся - нігуя починає вивертатися - як вуж на сковорідці
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14.06.2026 16:15 Відповісти
+4
По зєльоному і буде.Бескінечні слідчі експеременти і суди.
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14.06.2026 16:23 Відповісти
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а якби то був не син хартійця, а простого пересічного цивільного ?

тоді як, хартійці ?
тоді все по ЗЄльоному ?

.
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14.06.2026 16:09 Відповісти
По зєльоному і буде.Бескінечні слідчі експеременти і суди.
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14.06.2026 16:23 Відповісти
Баптисти будуть відмазувати свого колегу і не дадуть його посадити.
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14.06.2026 16:54 Відповісти
Намагатиматься але не вийде ні чого
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14.06.2026 18:21 Відповісти
Звідки ви лізете під будь-яку новину? Просто моральний виродок!
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14.06.2026 16:25 Відповісти
"Звідки ви лізете під будь-яку новину? "

і тєбя з тєм же !
вот ти лічно, звідкіль виліз ?

.
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14.06.2026 16:28 Відповісти
Спалився кацапчік, ну добре, що з моральним виродком погодився...
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14.06.2026 17:25 Відповісти
Ти вилупок смердючий закрий свою пащу курва кацапсяча підрило зоновське
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14.06.2026 18:19 Відповісти
Було б завжди, як на цьому форумі: підтягнулися б БФД (Бойові Форумні діди) і почали б казати: "А чого він не на фронті?"
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14.06.2026 18:25 Відповісти
Вбив стільки людей - кайся - нігуя починає вивертатися - як вуж на сковорідці
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14.06.2026 16:15 Відповісти
у притомної людини в такій ситуації просто зірвало б дах від того що накоїв,

.
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14.06.2026 16:26 Відповісти
При всій повазі, офіцери загинули не в наслідок виконання службовоно обов'язку як це роблять Хартійці.
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14.06.2026 16:55 Відповісти
Поліцейські виконують обов,язки не тільки на передку а і повсякчас
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14.06.2026 18:24 Відповісти
Що Тандирка? Нацикі мовчать за побратима.
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14.06.2026 17:02 Відповісти
Зараз Каракай з Бояном підтягнуться. І Порохобандерівець десь на "буханці" їде..... Хана винуватцю....
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14.06.2026 18:26 Відповісти
 
 