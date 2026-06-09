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Новини Фото Смертельні ДТП ДТП у Києві
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Із поліціянтами Будченком та Бондарчуком, які загинули через наїзд водія Плешивцева, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

9 червня у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі попрощалися з поліціянтами Денисом Будченком та Дмитром Бондарчуком, які загинули під час виконання службових обов’язків унаслідок наїзду на людей Плешивцева на Караваєвих дачах 5 червня у Києві.

Про це 9 червня повідомили в поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблих?

  • Лейтенанту поліції Денису Будченку був лише 21 рік. Він народився в селі Томашгород Рівненської області та зовсім нещодавно завершив навчання в Національній академії внутрішніх справ.

У березні розпочав службу дільничним офіцером поліції у Солом’янському управлінні.

Колеги згадують Дениса як щиру, відкриту та доброзичливу людину, яка прагнула професійно зростати та сумлінно виконувати свою роботу. Він був єдиною дитиною в сім’ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівниця дитячого садочку Ірина Лазарєва загинула від наїзду водія-вбивці Плешивцева. ФОТО

У Києві провели в останню дорогу поліцейських Дениса Будченка та Дмитра Бондарчука
У Києві провели в останню дорогу поліцейських Дениса Будченка та Дмитра Бондарчука

  • Старший лейтенант поліції 23-річний Дмитро Бондарчук народився у Боярці на Київщині. Після навчання служив у підрозділі поліції метрополітену, а згодом став дільничним офіцером.

Для колег Дмитро був людиною, на яку завжди можна було покластися. У нього залишилися батьки, дружина, двоє маленьких синів та молодший брат. Поховали двох правоохоронців на Київщині.

Читайте також: Вбивця Плешивцев вбив 12-річного сина воїна, який зараз на фронті

У Києві провели в останню дорогу поліцейських Дениса Будченка та Дмитра Бондарчука
У Києві провели в останню дорогу поліцейських Дениса Будченка та Дмитра Бондарчука
У Києві провели в останню дорогу поліцейських Дениса Будченка та Дмитра Бондарчука
У Києві провели в останню дорогу поліцейських Дениса Будченка та Дмитра Бондарчука

Що відомо про ДТП на Караваєвих дачах?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажирка таксиста-вбивці Плешивцева розповіла, що він хотів похизуватись "вправним водінням", - Нацполіція (оновлено)

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ДТП (4524) поховання (240) Київ (20855) Нацполіція (15751)
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Топ коментарі
+8
А який такий вони подвиг виконали що їм стільки почестей? Доречі крім них загинули ще цивільні люди про яких чомусь ніхто не розказує
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09.06.2026 22:17 Відповісти
+7
Доречі що ці двоє робили в підземному переході, від кого ховались під час війни?
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09.06.2026 22:19 Відповісти
+5
Ще такі молоді... жити б та жити...
Земля пухом загиблим, і співчуття рідним!
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09.06.2026 22:26 Відповісти
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Вічний спокій і Царство небесне.
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09.06.2026 22:12 Відповісти
А який такий вони подвиг виконали що їм стільки почестей? Доречі крім них загинули ще цивільні люди про яких чомусь ніхто не розказує
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09.06.2026 22:17 Відповісти
Доречі що ці двоє робили в підземному переході, від кого ховались під час війни?
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09.06.2026 22:19 Відповісти
бабка картоплю продавала з землі без бакшишу
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09.06.2026 22:26 Відповісти
Полюбому або з бабок які продають квіти і петрушку мзду збирали або заямалися відловом людей
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09.06.2026 22:28 Відповісти
чесно хз, могли й просто дорогу переходити...але не віриться, що без цілі урвати
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09.06.2026 22:31 Відповісти
Працівниця дитячого садочку Ірина Лазарєва загинула від наїзду водія-вбивці Плешивцева. Джерело: https://censor.net/ua/p4007345
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09.06.2026 22:40 Відповісти
Да майте хоть каплю совісті? Тільки мерзота може танцювати на могилі.
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09.06.2026 22:44 Відповісти
самі заохочували
самі й мертві
земля пухом
а іншим мєнтам наука, яку вони проігнорують
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09.06.2026 22:25 Відповісти
Ще такі молоді... жити б та жити...
Земля пухом загиблим, і співчуття рідним!
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09.06.2026 22:26 Відповісти
Вічна памʼять загиблим поліціянтам , які загинули при виконанні
службових обовʼязків 😪😪😪
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09.06.2026 22:42 Відповісти
Герои Украины меньше почестей получают чем эти двое. За какие заслуги?
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09.06.2026 22:42 Відповісти
Почесті їм надають рідні ,друзі колеги А ви безсовісні--загинули зовсім молоді хлопці.Побійтеся Бога.
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09.06.2026 22:47 Відповісти
Тут просто целая пиар акция в Свято-Михайловском с фоточками, почетным караулом как будто хоронят героев с фронта. Без негатива, просто вызывает недоумение
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09.06.2026 22:51 Відповісти
Ви чи нічого ніколи не бачите,чи просто задаєте провокативні питання Всіх воїні хоронять з військом караулом,салютом,тобто повним набором військових почестів Поліцейськи також. Да принято навіть цивільних,коли він працює і помер--то майже весь колектив на похоронах.
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09.06.2026 23:05 Відповісти
...бачу сон: пливуть по річці мєнти...
...хороші -у хороших трунах, погані - у поганих...
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09.06.2026 22:43 Відповісти
Шановні, від якої психологічної чи фізичної травми ви втратили найважливіше - людяність?
"Яким судом судите, таким і вас судитимуть"- Євангеліє від Матвія
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09.06.2026 22:53 Відповісти
 
 