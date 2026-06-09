Із поліціянтами Будченком та Бондарчуком, які загинули через наїзд водія Плешивцева, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

9 червня у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі попрощалися з поліціянтами Денисом Будченком та Дмитром Бондарчуком, які загинули під час виконання службових обов’язків унаслідок наїзду на людей Плешивцева на Караваєвих дачах 5 червня у Києві.

Про це 9 червня повідомили в поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблих?

Лейтенанту поліції Денису Будченку був лише 21 рік. Він народився в селі Томашгород Рівненської області та зовсім нещодавно завершив навчання в Національній академії внутрішніх справ.

У березні розпочав службу дільничним офіцером поліції у Солом’янському управлінні.

Колеги згадують Дениса як щиру, відкриту та доброзичливу людину, яка прагнула професійно зростати та сумлінно виконувати свою роботу. Він був єдиною дитиною в сім’ї.

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Старший лейтенант поліції 23-річний Дмитро Бондарчук народився у Боярці на Київщині. Після навчання служив у підрозділі поліції метрополітену, а згодом став дільничним офіцером.

Для колег Дмитро був людиною, на яку завжди можна було покластися. У нього залишилися батьки, дружина, двоє маленьких синів та молодший брат. Поховали двох правоохоронців на Київщині.

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Що відомо про ДТП на Караваєвих дачах?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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