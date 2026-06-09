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С полицейскими Будченко и Бондарчуком, погибшими вследствие наезда Плешивцева, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

9 июня в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре простились с полицейскими Денисом Будченко и Дмитрием Бондарчуком, погибшими при исполнении служебных обязанностей вследствие наезда Плешивцева на людей на Караваевых дачах 5 июня в Киеве.

Об этом 9 июня сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибших?

  • Лейтенанту полиции Денису Будченко был всего 21 год. Он родился в селе Томашгород Ривненской области и совсем недавно закончил обучение в Национальной академии внутренних дел.

В марте начал службу участковым офицером полиции в Соломенском управлении.

Коллеги вспоминают Дениса как искреннего, открытого и доброжелательного человека, который стремился профессионально расти и добросовестно выполнять свою работу. Он был единственным ребенком в семье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работница детского сада Ирина Лазарева погибла от наезда водителя-убийцы Плешивцева. ФОТО

В Киеве провели в последний путь полицейских Дениса Будченко и Дмитрия Бондарчука
В Киеве провели в последний путь полицейских Дениса Будченко и Дмитрия Бондарчука

  • Старший лейтенант полиции 23-летний Дмитрий Бондарчук родился в Боярке Киевской области. После учебы служил в подразделении полиции метрополитена, а впоследствии стал участковым офицером.

Для коллег Дмитрий был человеком, на которого всегда можно было положиться. У него остались родители, жена, двое маленьких сыновей и младший брат. Похоронили двух правоохранителей в Киевской области.

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В Киеве провели в последний путь полицейских Дениса Будченко и Дмитрия Бондарчука
В Киеве провели в последний путь полицейских Дениса Будченко и Дмитрия Бондарчука
В Киеве провели в последний путь полицейских Дениса Будченко и Дмитрия Бондарчука
В Киеве провели в последний путь полицейских Дениса Будченко и Дмитрия Бондарчука

Что известно о ДТП на Караваевых дачах?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажирка таксиста-убийцы Плешивцева рассказала, что он хотел похвастаться "умелым вождением", - Нацполиция (обновлено)

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ДТП (7621) захоронения (255) Киев (26438) Нацполиция (16973)
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Топ комментарии
+8
А який такий вони подвиг виконали що їм стільки почестей? Доречі крім них загинули ще цивільні люди про яких чомусь ніхто не розказує
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09.06.2026 22:17 Ответить
+7
Доречі що ці двоє робили в підземному переході, від кого ховались під час війни?
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09.06.2026 22:19 Ответить
+5
Ще такі молоді... жити б та жити...
Земля пухом загиблим, і співчуття рідним!
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09.06.2026 22:26 Ответить
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Вічний спокій і Царство небесне.
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09.06.2026 22:12 Ответить
А який такий вони подвиг виконали що їм стільки почестей? Доречі крім них загинули ще цивільні люди про яких чомусь ніхто не розказує
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09.06.2026 22:17 Ответить
Доречі що ці двоє робили в підземному переході, від кого ховались під час війни?
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09.06.2026 22:19 Ответить
бабка картоплю продавала з землі без бакшишу
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09.06.2026 22:26 Ответить
Полюбому або з бабок які продають квіти і петрушку мзду збирали або заямалися відловом людей
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09.06.2026 22:28 Ответить
чесно хз, могли й просто дорогу переходити...але не віриться, що без цілі урвати
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09.06.2026 22:31 Ответить
Працівниця дитячого садочку Ірина Лазарєва загинула від наїзду водія-вбивці Плешивцева. Джерело: https://censor.net/ua/p4007345
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09.06.2026 22:40 Ответить
Да майте хоть каплю совісті? Тільки мерзота може танцювати на могилі.
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09.06.2026 22:44 Ответить
самі заохочували
самі й мертві
земля пухом
а іншим мєнтам наука, яку вони проігнорують
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09.06.2026 22:25 Ответить
Ще такі молоді... жити б та жити...
Земля пухом загиблим, і співчуття рідним!
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09.06.2026 22:26 Ответить
Вічна памʼять загиблим поліціянтам , які загинули при виконанні
службових обовʼязків 😪😪😪
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09.06.2026 22:42 Ответить
Герои Украины меньше почестей получают чем эти двое. За какие заслуги?
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09.06.2026 22:42 Ответить
Почесті їм надають рідні ,друзі колеги А ви безсовісні--загинули зовсім молоді хлопці.Побійтеся Бога.
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09.06.2026 22:47 Ответить
Тут просто целая пиар акция в Свято-Михайловском с фоточками, почетным караулом как будто хоронят героев с фронта. Без негатива, просто вызывает недоумение
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09.06.2026 22:51 Ответить
Ви чи нічого ніколи не бачите,чи просто задаєте провокативні питання Всіх воїні хоронять з військом караулом,салютом,тобто повним набором військових почестів Поліцейськи також. Да принято навіть цивільних,коли він працює і помер--то майже весь колектив на похоронах.
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09.06.2026 23:05 Ответить
...бачу сон: пливуть по річці мєнти...
...хороші -у хороших трунах, погані - у поганих...
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09.06.2026 22:43 Ответить
Шановні, від якої психологічної чи фізичної травми ви втратили найважливіше - людяність?
"Яким судом судите, таким і вас судитимуть"- Євангеліє від Матвія
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09.06.2026 22:53 Ответить
 
 