С полицейскими Будченко и Бондарчуком, погибшими вследствие наезда Плешивцева, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
9 июня в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре простились с полицейскими Денисом Будченко и Дмитрием Бондарчуком, погибшими при исполнении служебных обязанностей вследствие наезда Плешивцева на людей на Караваевых дачах 5 июня в Киеве.
Об этом 9 июня сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о погибших?
- Лейтенанту полиции Денису Будченко был всего 21 год. Он родился в селе Томашгород Ривненской области и совсем недавно закончил обучение в Национальной академии внутренних дел.
В марте начал службу участковым офицером полиции в Соломенском управлении.
Коллеги вспоминают Дениса как искреннего, открытого и доброжелательного человека, который стремился профессионально расти и добросовестно выполнять свою работу. Он был единственным ребенком в семье.
- Старший лейтенант полиции 23-летний Дмитрий Бондарчук родился в Боярке Киевской области. После учебы служил в подразделении полиции метрополитена, а впоследствии стал участковым офицером.
Для коллег Дмитрий был человеком, на которого всегда можно было положиться. У него остались родители, жена, двое маленьких сыновей и младший брат. Похоронили двух правоохранителей в Киевской области.
Что известно о ДТП на Караваевых дачах?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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