Отец 12-летнего Гриши Глушича призвал украинцев распространять макет с QR-кодом на петицию о безопасности на дорогах. ФОТО
Отец 12-летнего Гриши Глушича, погибшего в ДТП в Киеве, призвал украинцев поддержать петицию к президенту и помочь распространить информацию о ней.
Об этом Алексей Глушич пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Призыв о помощи
"Призываю помочь. Все люди, которые узнают о нашей петиции к Президенту, соглашаются её подписать.
Но проблема в том, что соцсети — это пузыри. И те люди, которые в соцсетях вас не читают, даже не узнают о существовании этой петиции. Мы подготовили макет для печати и призываем расклеивать этот листок в разрешенных местах. Призываем неравнодушных владельцев кофеен, магазинов, заправок и других заведений разместить у себя этот призыв с QR-кодом. Предоставим макет для печати или сами напечатаем необходимое количество и отправим по почте (благодарим всех тех, кто пожертвовал деньги). Помогите, люди. Теперь — не деньгами.
Нам действительно нужны изменения на дорогах", — отметил мужчина.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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