За минуту до смертельного ДТП Плешивцев совершил ещё одно, но не остановился, - адвокат семьи погибшего в ДТП 12-летнего Гриши Глушича

Адвокату и родителям погибшего 12-летнего Гриши Глушича удалось самостоятельно найти ещё нескольких свидетелей смертельного ДТП в Киеве.

Об этом во время пресс-конференции заявила адвокат Надежда Чухраева, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"На данный момент я понимаю, что досудебное расследование на 99,9% не завершится через 2 месяца, как планировалось. Потому что назначены экспертизы, по которым пока нет ни одного заключения. Основная экспертиза, которая должна быть назначена затем по результатам всех тех, которые сейчас являются вспомогательными, она еще даже не назначена из-за того, что нет заключений по вспомогательным экспертизам.

На 100% орган досудебного расследования вместе с прокурором будет продлевать сроки досудебного расследования. Думаю, в целом оно продлится где-то до 3-4 месяцев", - пояснила она.

Адвокат надеется, что суд не изменит меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Она отметила, что подозреваемый не обжаловал меру пресечения.

Надежда Чухраева оценивает объем действий органов досудебного расследования как хороший.

"То, что делают следователи, меня устраивает. Вместе с родителями нам удалось найти еще нескольких свидетелей, у которых мы взяли показания. Подали следователю ходатайство об установлении обстоятельств, которые мы не можем установить самостоятельно. Пока не имею права разглашать информацию, которую мы смогли собрать", - отметила адвокат.

Она напомнила, что за минуту до смертельного ДТП Плешивцев совершил ещё одно ДТП, задев автобус.

"У него оторвалось правое зеркало; если бы он, как водитель, обязанный соблюдать правила дорожного движения, остановился, то ДТП, в котором погиб Гриша, не произошло бы", - добавила она.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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