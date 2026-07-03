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За хвилину до смертельної ДТП Плешивцев скоїв ще одну, але не зупинився, - адвокатка родини загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича. ВIДЕО

Адвокатці та батькам загиблого 12-річного Гріши Глушича вдалося самостійно встановити ще кількох свідків смертельлної ДТП у Києві.

Про це під час пресконференції заявила адвокатка Надія Чухраєва, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наразі у мене є розуміння того, що досудове розслідування, 99,9% за 2 місяці, як планувалося, не закінчиться. Тому що призначені експертизи, на них немає жодного висновку. Основна експертиза, яка має бути потім призначена за результатами всіх тих, які зараз є допоміжними, вона ще навіть не призначена через те, що немає висновків по допоміжних експертизах.

100% буде орган досудового розслідування разом із прокурором продовжувати строки досудового розслідування. Думаю, десь до 3-4 місяців загально воно продовжуватиметься", - пояснила вона.

Адвокатка сподівається, що суд не змінить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Вона зауважила, що підозрюваний не оскаржував міру запобіжного заходу. 

Надія Чухраєва оцінює обсяг дій органів досудового розслідування як гарний.

"Те, що робиться слідчими, мене задовольняє. Разом з батьками нам вдалося встановити ще декількох свідків, у яких ми взяли пояснення. Подали слідчому клопотання про встановлення обставин, які не можемо встановити самостійно. Поки не маю права розголошувати інформацію, яку ми могли зібрати", - зазначила адвокатка.

Вона нагадала, що за хвилину до смертельної ДТП Плешивцев скоїв ще одне ДТП, зачепивши автобус.

"У нього відірвалось праве дзеркало, якби він як водій, який мав би виконати правила дорожнього руху, зупинився, то ДТП, в якому загинув Гріша не сталося б", - додала вона.

Також адвокатка зазначила, що часто підозрювані переховуються від покарання саме у ЗСУ.

Вона зауважила, що не проти ЗСУ, але не варто "ставити інтереси війська вище інтересах батьків які мають право на справедливе покарання".

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

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Автор: 

ДТП (4558) Київ (21074)
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Топ коментарі
+9
яке звучно прізвищє...
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03.07.2026 11:57 Відповісти
+8
І для чого нам така кількість поліцаїв???😡😡😡😡
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03.07.2026 12:29 Відповісти
+6
За таке, треба вішати убивцю разом з «дзвонарями»…
На кривосуддя сподіватися, свою честь втрати, як батька!!!
Око за око!!
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03.07.2026 12:13 Відповісти

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