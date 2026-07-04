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Новини Смертельні ДТП
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Батько 12-річного Гриші Глушича закликав українців поширювати макет із QR-кодом на петицію щодо безпеки на дорогах. ФОТО

Батько 12-річного Гриші Глушича, який загинув у ДТП в Києві, закликав українців підтримати петицію до Президента та допомогти поширити інформацію про неї.

Про це Олексій Глушич пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик про допомогу

"Закликаю допомогти. Всі люди, що дізнаються про нашу петицію до Президента, погоджуються її підписати.

Але проблема в тому, що соцмережі - це бульбашки. І ті люди, що в соцмережах вас не читають, навіть не дізнаються про існування цієї петиції. Ми зробили макет для друку і закликаємо розвішувати цей папірець в дозволених місцях. Закликаємо небайдужих власників кавʼярень, магазинів, заправок, що ще може бути - розмістити у себе цей заклик з QR-кодом. Надамо макет для друку або самі надрукуємо необхідну кількість та надішлемо поштою (дякуємо всім тим людям, що донатили гроші). Допоможіть, люди. Тепер - не грошима.

Нам реально потрібні зміни на дорогах", - зазначив чоловік.

Гріша Глушич

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Також дивіться: Батьки загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича зареєстрували петицію: Потрібні зміни, інакше діти гинутимуть. ВIДЕО

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ДТП (4550) Київ (21038) петиція (346)
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