Пьяный водитель, который сбил насмерть 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия, получил максимальный срок — 10 лет лишения свободы

Суд признал виновным 25-летнего жителя Самборского района, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 17-летнюю девушку, оставил её без помощи и скрылся с места аварии. Мужчине назначили максимальное наказание — 10 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Максимальное наказание за ДТП

Ювенальные прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали в суде вину 25-летнего жителя Самборского района, который в нетрезвом состоянии сбил 17-летнюю девушку, оставил ее без помощи и пытался скрыть обстоятельства ДТП.



Суд назначил мужчине максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. На такой же срок он лишен права управлять транспортными средствами.



Прокуроры доказали, что ДТП произошло вечером 1 октября 2025 года в селе Верховцы Самборского района. Водитель "ВАЗ 2107", находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость и сбил 17-летнюю девушку, которая шла по обочине.



Установлено, что улица была хорошо освещена, а девушку было хорошо видно: её одежда заметна в темноте, а в руках она держала телефон с включённым фонариком.

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Оставил девушку на месте ДТП и скрылся

После наезда мужчина не остановился и не вызвал помощь. Он оставил девушку на месте ДТП и скрылся.



Поврежденный автомобиль водитель спрятал во дворе друга, а следы столкновения прикрыл старой одеждой. После этого продолжил употреблять алкоголь, чтобы выдать свое опьянение за такое, которое якобы наступило уже после аварии.



От полученных травм девушка скончалась на месте. Её нашла мать, которая отправилась на поиски, когда дочь не вернулась домой.



Через несколько часов правоохранители разыскали автомобиль и задержали водителя.



Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшей, и в заведомом оставлении человека в опасности.

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