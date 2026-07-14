Комитет Рады рассмотрит 15 июля два законопроекта о безопасности на дорогах: в одном предлагается лишь повысить штрафы

15 июля профильный комитет Верховной Рады рассмотрит два законопроекта, направленных на ужесточение ответственности за опасные нарушения на дорогах. Первый законопроект, подготовленный самим комитетом (12 соавторов), предлагает лишь повышение штрафов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Алексей Глушич, передает Цензор.НЕТ.

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Штрафы против лишения прав: два сценария для Рады

По словам Глушича, завтра члены комитета должны решить, какой именно документ будет взят за основу для дальнейшего голосования и внесения поправок в сессионном зале парламента.

Законопроект №1 (Основной): разработан представителями самого комитета. Его поддержали лишь 12 народных депутатов. Документ предлагает исключительно повышение штрафов, а не ужесточение наказаний.

Законопроект №15348-1 (Альтернативный) от 51 парламентария. Помимо штрафов, документ предлагает временное изъятие водительского удостоверения для тех, кто совершает несколько опасных нарушений в течение одного года.

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Законопроект, инициированный народным депутатом Романом Грищуком, подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, председатели шести комитетов парламента — по здравоохранению Михаил Радуцкий, по евроинтеграции — Иванна Климпуш-Цинцадзе, по свободе слова — Ярослав Юрчишин, по гуманитарным вопросам — Никита Потураев, по образованию — Сергей Бабак и по экологии — Олег Бондаренко.

Как отмечается, он разработан на основе наработок экспертов в сфере безопасности дорожного движения при участии представителей общественных организаций и семей, потерявших близких в дорожно-транспортных происшествиях, и является ответом на катастрофический уровень смертности и травматизма на украинских дорогах.

Ключевые положения законопроекта №15348-1

Отмена "порога безнаказанности" в 20 км/ч. Законопроект предлагает установить ответственность за превышение скорости более чем на 10 км/ч (самый высокий показатель, встречающийся в странах ЕС) вместо нынешних 20 км/ч, скопированных из России. Введение пропорциональной ответственности за превышение скорости. Предусматривается дифференциация штрафов в зависимости от того, насколько водитель превысил допустимую скорость. Такой размер штрафов должен выполнять свою главную функцию — сдерживать водителей от нарушений. При этом для тех, кто добровольно оплачивает штраф за превышение скорости не более чем на 60 км/ч, сохраняется возможность уплатить 50% его размера. Полная уплата штрафа за грубые и систематические нарушения. Для наиболее опасных нарушений законопроект отменяет возможность получить скидку при быстрой оплате штрафа. Полный размер штрафа будет уплачиваться за превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за четвёртое в течение года превышение скорости более чем на 40 км/ч. Ужесточение уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом. Если вследствие ДТП погиб человек, суд обязательно будет назначать дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от трех до восьми лет. Сегодня максимальный срок такого наказания составляет три года, а иногда суд может вообще не лишать виновного права управления.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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