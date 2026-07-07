ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: суд арестовал без права залога водителя Nissan

Сегодня, 7 июля, следственным судьей Центрального районного суда города Николаева рассмотрено ходатайство Николаевской областной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога водителю автомобиля Nissan Murano, который подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 12 человек и 6 получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облпрокуратуры.

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Что решил суд?

Как отмечается, руководитель Николаевской областной прокуратуры Игорь Домущей, возглавляющий группу прокуроров в уголовном производстве, в ходе судебного заседания подробно обосновал позицию стороны обвинения относительно необходимости ареста подозреваемого в указанном происшествии.

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В своей речи Домущей обратился к суду с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сославшись на риски того, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на потерпевших и свидетелей в уголовном производстве.

Сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте, а в случае избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей - на определении размера залога.

По итогам судебного разбирательства следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому исключительную меру пресечения - содержание под стражей на 60 дней.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 12.

Также сообщалось, что полицейские разыскали водителя кроссовера, который, предположительно, спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями. Его задержали правоохранители.

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