Водителю Nissan, спровоцировавшему ДТП с 12 погибшими на Николаевщине, объявили подозрение, - Офис генпрокурора

Водителю Nissan Murano, спровоцировавшему аварию в Николаевской области, в результате которой погибли 12 человек и шестеро получили травмы, предъявлено подозрение.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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"Водителю Nissan Murano, которого накануне задержали после смертельного ДТП в Николаевской области, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 12 человек и травмирование еще 6", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 12.

Также сообщалось, что полицейские разыскали водителя кроссовера, который, предположительно, спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями. Его задержали правоохранители.

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