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Водителю Nissan, спровоцировавшему ДТП с 12 погибшими на Николаевщине, объявили подозрение, - Офис генпрокурора

задержание водителя

Водителю Nissan Murano, спровоцировавшему аварию в Николаевской области, в результате которой погибли 12 человек и шестеро получили травмы, предъявлено подозрение.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Водителю Nissan Murano, которого накануне задержали после смертельного ДТП в Николаевской области, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 12 человек и травмирование еще 6", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.
  • Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 12.
  • Также сообщалось, что полицейские разыскали водителя кроссовера, который, предположительно, спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями. Его задержали правоохранители.

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Автор: 

ДТП (7651) Николаевская область (2327) подозрение (741) Офис Генпрокурора (3192)
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Топ комментарии
+9
якщо нема відео, то ніхріна не доведуть.
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05.07.2026 16:49 Ответить
+6
Головною причиною загибелі людей була небезпечна швидкість, яку обрав водій маршрутки! Водій має обирати безпечну швидкість в залежності від багатьох обставин і саме водій маршрутки виненн в загибелі людей. Якби швидкість була безпечна, маршрутка могла б уникнути зіткнення з вантажівкою, або обмежетись незначними ушкодженнями корпусу. Водія Нісана можна тільки оштрафувати за порушення ПДР.
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05.07.2026 16:53 Ответить
+6
Між містами курсують не автобуси, а відра з болтами які називають маршрутками де крісла втановлені для безногих інопланетян з ростом 90 сантиментів.
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05.07.2026 17:31 Ответить

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