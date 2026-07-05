Водителю Nissan, спровоцировавшему ДТП с 12 погибшими на Николаевщине, объявили подозрение, - Офис генпрокурора
Водителю Nissan Murano, спровоцировавшему аварию в Николаевской области, в результате которой погибли 12 человек и шестеро получили травмы, предъявлено подозрение.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
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"Водителю Nissan Murano, которого накануне задержали после смертельного ДТП в Николаевской области, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 12 человек и травмирование еще 6", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.
- Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 12.
- Также сообщалось, что полицейские разыскали водителя кроссовера, который, предположительно, спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями. Его задержали правоохранители.
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