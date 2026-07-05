5 июля в Николаеве объявлен траур по погибшим в масштабном ДТП

Сегодня, 5 июля, в Николаеве объявлен День траура в память о 12 погибших в результате ДТП 4 июля.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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День траура

Как отмечается, среди погибших — сотрудники "Николаевэлектротранса" и их родственники.



"Это большая утрата для их семей, для коллектива предприятия, для всего нашего города", — говорится в сообщении.

В этот день в городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и публичные торжества.



"Прошу жителей почтить память погибших минутой молчания, воздержаться от громкой музыки и развлечений. Искренние соболезнования каждой семье, потерявшей близких", - добавил Ким.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 12.

Также сообщалось, что полицейские разыскали водителя кроссовера, который, предположительно, спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями.

Полиция задержала водителя кроссовера, ему готовят обвинение.

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