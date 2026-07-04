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Зеленский заслушал доклад Клименко о трагическом ДТП в Николаевской области: число жертв возросло до 12 человек. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о трагическом ДТП в Николаевской области.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Увеличилось число жертв

Он напомнил, что на трассе Николаев — Одесса столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. К сожалению, на данный момент известно о двенадцати погибших. Шесть человек получили травмы. На месте аварии работают все необходимые службы: спасатели, полицейские, медики.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, продолжается установление личностей погибших и пострадавших.

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ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.

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Автор: 

ДТП (7646) Зеленский Владимир (24714) Николаевская область (2324) Клименко Игорь (508)
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Топ комментарии
+25
Навіщо йому заслухувати звіт про ДТП, що за показуха, все піариться на смертях
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04.07.2026 12:18 Ответить
+13
Ну заслухав,а що дальше Попіарився. Думаю,що робити повідомлення про таке не слід Це робоча ситуація,а є справи важливіші---зброї для ППО недостатньо,наносити удари по кацапії --також нема чим
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04.07.2026 12:24 Ответить
+8
Ну, якщо Сам заслухав, мабуть всі постраждалі тепер воскреснуть
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04.07.2026 12:28 Ответить

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