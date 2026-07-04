Зеленский заслушал доклад Клименко о трагическом ДТП в Николаевской области: число жертв возросло до 12 человек. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о трагическом ДТП в Николаевской области.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Увеличилось число жертв

Он напомнил, что на трассе Николаев — Одесса столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. К сожалению, на данный момент известно о двенадцати погибших. Шесть человек получили травмы. На месте аварии работают все необходимые службы: спасатели, полицейские, медики.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, продолжается установление личностей погибших и пострадавших.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о трагедии на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы.

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