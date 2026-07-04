Зеленський заслухав доповідь Клименка про трагічну ДТП на Миколаївщині: кількість жертв зросла до 12 осіб. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зросла кількість жертв
Він нагадав, що на трасі Миколаїв - Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики.
Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, триває встановлення даних загиблих і постраждалих.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.
Топ коментарі
+44 Якя Яяк
показати весь коментар04.07.2026 12:18 Відповісти Посилання
+25 Василь Казімко
показати весь коментар04.07.2026 12:24 Відповісти Посилання
+20 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар04.07.2026 12:28 Відповісти Посилання
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