Зеленський заслухав доповідь Клименка про трагічну ДТП на Миколаївщині: кількість жертв зросла до 12 осіб. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зросла кількість жертв

Він нагадав, що на трасі Миколаїв - Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, триває встановлення даних загиблих і постраждалих.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.

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