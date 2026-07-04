УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9331 відвідувач онлайн
Новини Смертельні ДТП ДТП з маршруткою
7 299 28

Зеленський заслухав доповідь Клименка про трагічну ДТП на Миколаївщині: кількість жертв зросла до 12 осіб. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП в Миколаївській області.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зросла кількість жертв

Він нагадав, що на трасі Миколаїв - Одеса зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. На жаль, станом на зараз відомо про дванадцятьох загиблих. Шість людей травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліцейські, медики.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, триває встановлення даних загиблих і постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збільшення штрафів недостатньо. У системних порушників ПДР варто забирати права або саджати, - батько загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича. ВIДЕО

ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині

Що передувало?

Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За хвилину до смертельної ДТП Плешивцев скоїв ще одну, але не зупинився, - адвокатка родини загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4550) Зеленський Володимир (28246) Миколаївська область (2480) Клименко Ігор (598)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Навіщо йому заслухувати звіт про ДТП, що за показуха, все піариться на смертях
показати весь коментар
04.07.2026 12:18 Відповісти
+25
Ну заслухав,а що дальше Попіарився. Думаю,що робити повідомлення про таке не слід Це робоча ситуація,а є справи важливіші---зброї для ППО недостатньо,наносити удари по кацапії --також нема чим
показати весь коментар
04.07.2026 12:24 Відповісти
+20
Ну, якщо Сам заслухав, мабуть всі постраждалі тепер воскреснуть
показати весь коментар
04.07.2026 12:28 Відповісти

Завантаження...

 
 