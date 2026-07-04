Трагедія на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 осіб загинуло, 8 - постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Миколаївської області.

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Обставини трагічної аварії

Повідомлення про те, що на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась дорожньо-транспортна пригода надійшло сьогодні, 4 липня, близько 7:40.















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За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони м. Одеси до м. Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.

Жертви

Попередньо, внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали.

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На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних на транспорті слідчого управління обласного главку поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (050) 013 01 48, 102.