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Новини ДТП з маршруткою
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Трагедія на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 осіб загинуло, 8 - постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Миколаївської області.

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Обставини трагічної аварії

Повідомлення про те, що на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась дорожньо-транспортна пригода надійшло сьогодні, 4 липня, близько 7:40.

ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині
ДТП на Миколаївщині

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За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони м. Одеси до м. Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.

Жертви

Попередньо, внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали.

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На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних на транспорті слідчого управління обласного главку поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (050) 013 01 48, 102.

Автор: 

ДТП (4550) Миколаївська область (2480) жертви (2005)
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Топ коментарі
+8
Якби та якби. Ну немає, і шо?! Водії повинні дотримуватись ПДР, враховувати дорожну обстановку, тим більше водії які везуть людей! 80 відсотків водії зараз це просто дебіли за кермом! Не знаю, що відбувається з ними останні десятиліття, але враження таке, що дебіл на дебілі і дебілом поганяє. Зараз літо, почав їздити на дачу, шо твориться на дорогах та як себе ведуть водії це просто жах! Нещодавно один придурошний мені в'їхав в задній бампер. Сім годин вечора, автівок майже немає, невеличкий населений пункт, але є світлофори, дорога з одностороннім рухом, швидкість десь 55 км/год, бачу десь за 100 метрів спереду загорівся жовтий, вимикаю передачу і кочусь до світлофора. Не докотився метрів 30 як отримую удар в задній бампер. Виходе чмо, на вигляд якийсь шабашник, плиточник чи сантехнік, короче роботяга. Ні вибачень, нічого... Каже, шо будемо робити? Кажу, а шо в таких випадках роблять? Викликаю поліцію. Він каже, а давай я тобі дам 100 баксів і я поїду. Ну не дебіл?!
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04.07.2026 10:32 Відповісти
+3
На жаль Українські перевізники мікроавтобусами - це суцільне порушення усіх можливих правил перевезень та контролю за безпекою пасажирів. Яка Європа??? Суцільний жах. І це було ЗАВЖДИ. Чорна бухгалтерія, відсутність техогляду транспорту та медичного контролю водіїв. Порушення швидкісного режиму, як діагноз. Водії, як бомжі - з недосипом та перегаром. Все це під дахом ОЗФ та місцевих копів. Слава Україні!
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04.07.2026 10:19 Відповісти
+2
Якби був розділювач смуг руху з металу чи бетону,то на зустрічку б не вилітали((
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04.07.2026 10:09 Відповісти

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