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Новини Фото ДТП з маршруткою
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На Прикарпатті зіткнулися маршрутка та легковик: до лікарні доправили 15 людей, - поліція. ФОТО

На Прикарпатті між селами Ямниця та Угринів зіткнулися легковий автомобіль Citroën та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який виконував рейс "Рогатин – Івано-Франківськ". Унаслідок аварії до лікарні доправили 15 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 14:36.

"До лікувального закладу доставлено обох водіїв та 13 пасажирів", – повідомили у поліції.

На Прикарпатті мікроавтобус потрапив у ДТП
На Прикарпатті мікроавтобус потрапив у ДТП
На Прикарпатті мікроавтобус потрапив у ДТП

За інформацією правоохоронців, серед госпіталізованих – двоє неповнолітніх.

Наразі на місці аварії працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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