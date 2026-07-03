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На Прикарпатье столкнулись маршрутка и легковой автомобиль: в больницу доставили 15 человек, - полиция. ФОТО
На Прикарпатье между селами Ямница и Угринов столкнулись легковой автомобиль Citroën и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который выполнял рейс "Рогатин — Ивано-Франковск". В результате аварии в больницу доставили 15 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля около 14:36.
"В медицинское учреждение доставлены оба водителя и 13 пассажиров", — сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, среди госпитализированных – двое несовершеннолетних.
В настоящее время на месте аварии работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
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