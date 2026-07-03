До 10 лет грозит водителю маршрутки и регулировщику после смертельного ДТП с поездом в Ровенской области

Водителю маршрутного такси и регулировщику железнодорожного переезда предъявили подозрение после смертельного ДТП в поселке Квасилов в Ровенской области, унесшего жизни четырех человек. Оба задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Ровенской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, авария произошла 2 июля около 13:50 на железнодорожном переезде в Квасилове. Пассажирский поезд маршрутом "Днепр – Киев – Хелм" столкнулся с рейсовым автобусом "Здолбунов – Ровно", который выехал на пути.

В результате столкновения погибли четверо пассажиров маршрутки. Еще 11 жителей Ровенского района, среди которых трое детей, получили травмы. Сейчас в больницах остаются девять пострадавших.

Читайте: Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Ровенской области. ФОТО

Водителя маршрутки и регулировщика задержали

Следователи под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры сообщили о подозрении 42-летнему водителю маршрутного такси по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

54-летнему регулировщику из села Пятигоры инкриминируют ч. 3 ст. 276 УК Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

"Обоих фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трассе Киев–Одесса в ДТП с маршруткой погибли два человека, ещё десять пострадали. ФОТОрепортаж

Что известно о расследовании

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным правоохранительных органов, проверка с помощью прибора Drager и медицинское обследование подтвердили, что регулировщик был трезв. У водителя маршрутки отобрали биологические образцы для проведения необходимых экспертиз.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: Мужчина совершил ДТП со смертельным исходом и убил собственную мать во Львовской области: ему объявили о подозрении. ФОТО