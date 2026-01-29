На трассе Киев–Одесса в ДТП с маршруткой погибли два человека, еще десять пострадали

В Обуховском районе Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще десять получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Детали происшествия

В Службу спасения Обуховского района поступило сообщение о ДТП, которое произошло вблизи с. Мытница на автодороге Киев-Одесса.

По прибытии на место происшествия спасателями установлено, что произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai SОNАTA и маршрутного такси.

Жертвы ДТП

Спасатели деблокировали двух погибших 2004 и 2007 годов рождения из легкового автомобиля.

10 человек, пострадавших в результате ДТП в маршрутном такси, были переданы работниками экстренной медицинской помощи.

