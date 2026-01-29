На трасі Київ–Одеса в ДТП з маршруткою загинули двоє людей, ще десятеро постраждали
У Обухівському районі Київщини внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей, ще десятеро зазнали травм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Київщини.
Деталі події
До Служби порятунку Обухівського району надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася поблизу с. Митниця на автошляху Київ-Одеса.
По прибуттю на місце події рятувальниками встановлено, що сталося ДТП за участю легкового автомобіля Hyundai SОNАTA та маршрутного таксі.
Жертви ДТП
- Рятувальники деблокували двох загиблих 2004 та 2007 років народження з легковагового автомобіля.
- 10 чоловік ,які постраждали через ДТП в маршрутному таксі, були передані працівниками екстреної медичної допомоги.
