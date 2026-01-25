Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув унаслідок ДТП поблизу Львова
Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП поблизу Львова.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
Деталі аварії
За інформацією джерел, 25 січня близько 18:15, поблизу села Сокільники Львівського району, народний депутат України від політичної партії "Слуга народу" Орест Саламаха, керуючи кадроциклом допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з маршрутним автобусом "ЕТАЛОН".
Внаслідок зіткнення 12 пасажирів автобуса не постраждали.
Нардеп помер у лікарні
Згодом депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що Саламаха помер в лікарні, попри намагання медиків реанімувати його.
Про смерть Саламахи також повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"У результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста", - написав Арахамія.
Доповнена інформація
У Державному бюро розслідувань повідомили, що встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.
"Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 25 січня 2026 року в селі Сокільники на Львівщині", - сказано в повідомленні.
У ДБР розповіли, що за попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.
"Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні", - розповіли у відомстві.
Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого.
хлоцям на фрот не зайвий..
Є така приказка - "Водій! Не поспішай- на тебе чекають вдома!" . Але люди часто забувають про неї.
Співчуття родині.
.
https://zahid.espreso.tv/sluga-z-lvivshchini-vnis-pravku-shcho-peredbachae-povne-vivedennya-telebachennya-z-pid-dii-zakonu-pro-movu-vyatrovich
зеслуг) потрібно панять і прастіть "
Так то їх вибір.
Під час війни гострих відчуттів не вистачало "слузі народу" - не на фронт жеж йому відправлятись...
У автобусі люди не постраждали?
Чи люди слугам по#уй?
добре що не знав
менше слуг - більше порядку
Тут, в Україні, серед партії Зє-йла таких кандидатів на номінацію - усі 100%.
Але вони досі вдало уникають "процедури вручення нагороди"...
але то підлітки...
у депутана мізків взагалі нема?
я вчора на електровелі 10 км у магаз їздив - усе прокляв
кожен метр проглядуєш шоб не навернутись... швидкість 20кмч максимум
але цигарок нема - мусиш їхати 😁
Слузі по заслузі.
висока швидкість та нема ременей
травматичність як на мотоциклі...
а вони думають іграшка кретини