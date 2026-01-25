Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув унаслідок ДТП поблизу Львова

Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП поблизу Львова.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Деталі аварії

За інформацією джерел, 25 січня близько 18:15, поблизу села Сокільники Львівського району, народний депутат України від політичної партії "Слуга народу" Орест Саламаха, керуючи кадроциклом допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з маршрутним автобусом "ЕТАЛОН".

Внаслідок зіткнення 12 пасажирів автобуса не постраждали.

Нардеп помер у лікарні

Згодом депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що Саламаха помер в лікарні, попри намагання медиків реанімувати його.

Про смерть Саламахи також повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста", - написав Арахамія.

Доповнена інформація

У Державному бюро розслідувань повідомили, що встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

"Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 25 січня 2026 року в селі Сокільники на Львівщині", - сказано в повідомленні.

У ДБР розповіли, що за попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

"Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні", - розповіли у відомстві.

Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Дивіться також: Автобус із дітьми з Києва перекинувся на Закарпатті: є травмовані. ФОТО