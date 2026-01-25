Нардеп Саламаха загинув у ДТП
Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув унаслідок ДТП поблизу Львова

Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП поблизу Львова.

За інформацією джерел, 25 січня близько 18:15, поблизу села Сокільники Львівського району, народний депутат України від політичної партії "Слуга народу" Орест Саламаха, керуючи кадроциклом допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з маршрутним автобусом "ЕТАЛОН".

Внаслідок зіткнення 12 пасажирів автобуса не постраждали.

Згодом депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що Саламаха помер в лікарні, попри намагання медиків реанімувати його. 

Про смерть Саламахи також повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста", - написав Арахамія. 

У Державному бюро розслідувань повідомили, що встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

"Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 25 січня 2026 року в селі Сокільники на Львівщині", - сказано в повідомленні.

У ДБР розповіли, що за попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

"Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні", - розповіли у відомстві.

Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. 

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

депутат ДТП Львів Слуга народу
+62
...на квадроциклі на трасі ... як виявилося, не все схвачено...
показати весь коментар
25.01.2026 20:52 Відповісти
+51
Цього чорта в моєму окрузі обрали. Трускавець. Інтелект, як у зеленського, але одружився на дочці бізнесмена. Цього було достатньо, щоб мої земляки цей організм обрали депутатом
показати весь коментар
25.01.2026 21:05 Відповісти
+49
Якщо йому стрельнуло в голову кататися по дорогах, на яких погано очищений сніг, то він перед тим ще й можливо набухався.
показати весь коментар
25.01.2026 21:06 Відповісти
Про мертвих або хороше, або нічого.
Нічого.
показати весь коментар
25.01.2026 21:07 Відповісти
"Про мертвих або добре, або нічого, крім правди"
показати весь коментар
25.01.2026 21:22 Відповісти
квадроцікла жалко..
хлоцям на фрот не зайвий..
показати весь коментар
25.01.2026 21:10 Відповісти
Він і у тилу потрібне робить..Хай тепер на нього ще один слуга присяде...
показати весь коментар
25.01.2026 22:02 Відповісти
Ще один доказ не на користь агностиків. А зе-секта МП взагалі може вивести запит «номер рахунка блаженнішого Святослава» в топ.
показати весь коментар
25.01.2026 21:12 Відповісти
Міг би квадріка нормальним тіпам віддати, якби був хорошою людиною...а то об еталона хряпнувся без толку. Тупо.
показати весь коментар
25.01.2026 21:15 Відповісти
якби не той квадрик, то скільки воно б ще вкрало ?
показати весь коментар
25.01.2026 21:34 Відповісти
Потери на львовском направлении.
показати весь коментар
25.01.2026 21:15 Відповісти
Атакован "Еталоном" ..зі Старлінком..
показати весь коментар
25.01.2026 22:04 Відповісти
Сумно коли безглуздо гинуть люди.
Є така приказка - "Водій! Не поспішай- на тебе чекають вдома!" . Але люди часто забувають про неї.
Співчуття родині.
показати весь коментар
25.01.2026 21:26 Відповісти
сльози душат - не дають пісать....

.
показати весь коментар
25.01.2026 21:36 Відповісти
Гулянка з нагоди дня уродин їхнього президента закінчилась отак....
показати весь коментар
25.01.2026 21:43 Відповісти
"Атряд незайметел патерьи байицааа"...
показати весь коментар
25.01.2026 22:06 Відповісти
Чому безглуздо?Почитай коменти,більшості підняв настрій своїм трюком в нелегкий час.Велика йому подяка
показати весь коментар
25.01.2026 22:05 Відповісти
Радіти загибелі людини можуть тільки моральні уроди й кацапи.
показати весь коментар
25.01.2026 22:30 Відповісти
Це був ворог а не людина. Не підтримував заборону мпц.
показати весь коментар
25.01.2026 23:15 Відповісти
Народився у Львові й не підтримував заборону МПЦ???😯 та ну нах..... тоді точно що ворог.
показати весь коментар
25.01.2026 23:54 Відповісти
То що - радіти чи плакати ?
показати весь коментар
26.01.2026 01:23 Відповісти
плакати. але від щастя
показати весь коментар
26.01.2026 13:44 Відповісти
"Слуга" з Львівщини вніс правку, що передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову", - В'ятрович
https://zahid.espreso.tv/sluga-z-lvivshchini-vnis-pravku-shcho-peredbachae-povne-vivedennya-telebachennya-z-pid-dii-zakonu-pro-movu-vyatrovich
показати весь коментар
26.01.2026 01:30 Відповісти
де ти людину в цій істоті побачив?
показати весь коментар
25.01.2026 23:23 Відповісти
Почекай трішки - він іще напише як алєшка винник, що "кацапів (зеслуг) потрібно панять і прастіть "
показати весь коментар
26.01.2026 01:26 Відповісти
Надеюсь Вы не сильно расстроились в связи со смертью 1000 людей из россии за эти сутки
показати весь коментар
26.01.2026 08:56 Відповісти
Це ви про тих що ******* "двіжуху"?
Так то їх вибір.
показати весь коментар
26.01.2026 09:37 Відповісти
Я "расстроилась".... що не 3000, а тільки 1000
показати весь коментар
27.01.2026 17:45 Відповісти
Коли люди гинуть сумно.А так - ні.
показати весь коментар
26.01.2026 08:16 Відповісти
На львівщині, на квадроциклі, на зустрічній смузі...
Під час війни гострих відчуттів не вистачало "слузі народу" - не на фронт жеж йому відправлятись...
У автобусі люди не постраждали?
Чи люди слугам по#уй?
показати весь коментар
25.01.2026 21:27 Відповісти
Спочатку грішним ділом подумав на фронті, потім все стало на свої місця.
показати весь коментар
25.01.2026 21:31 Відповісти
навіть не знав що у нас (на Львівщині)так багато зеЛьоних
добре що не знав
показати весь коментар
25.01.2026 21:33 Відповісти
тепер знатимеш - ходи і озирайся , "врах нє дрємлєт" . А взагалі то одна ложка дьогтю паскудить діжку меду (((
показати весь коментар
26.01.2026 01:28 Відповісти
Синок кадиркіна адам теж вважав, що правила дорожнього руху, закони фізики то не для нього.
показати весь коментар
25.01.2026 21:50 Відповісти
так він здох чи живий ? Бо щось з новин незрозуміло .... то його ховають , то дондона .
показати весь коментар
26.01.2026 01:30 Відповісти
А чорт їх там знає. Сія тайна покрита мраком.
показати весь коментар
26.01.2026 07:14 Відповісти
ДБР вже відкрило справу на водія маршрутки та пасажирів?
показати весь коментар
25.01.2026 21:57 Відповісти
Вже мабуть й направило до суду.
показати весь коментар
25.01.2026 22:06 Відповісти
"Можна на@@ати людину, можна на@@бати людей, можна на@@ати країну, але Фізику не на@@еш!" - казав мій науковий керівник багато років тому ......
показати весь коментар
25.01.2026 22:02 Відповісти
Саме так, фізику, в квадроциклах ВІДСУТНІЙ задній диференціал... Кожен, хто хоч трохи розуміється на механіці, допре, чим це загрожує, і не поїде на ньому на асфальт.
показати весь коментар
25.01.2026 22:32 Відповісти
Взагалі то незалежно від знання мототехніки і фізики - за ПДР квадроциклами заборонено пересуватися на дорогах загального користування . Тільки у нас це дозволено ідіотам і доблесна паліція на це ніяк не реагує . Це не тільки придурків-депутатів стосується , вистачає без них дурнів старшого , середнього віку , а іще більше нині дітвори на тих квадроциклах по вулицях ганяє.
показати весь коментар
26.01.2026 01:34 Відповісти
Тепер постане перед самим чесним судом і відповість за все. Моменто море.
показати весь коментар
25.01.2026 22:05 Відповісти
Почне "сатрудничать сА следствием".. Вони таке **********..
показати весь коментар
25.01.2026 22:08 Відповісти
Вони і там вже собі пільги викупили і окремий "житломасив " застовбили (((
показати весь коментар
26.01.2026 01:36 Відповісти
еталонний слуга народу.
показати весь коментар
25.01.2026 22:14 Відповісти
Етиловий...
показати весь коментар
25.01.2026 22:57 Відповісти
Мудиловий ((
показати весь коментар
26.01.2026 01:37 Відповісти
Кулі,Днюха у вАждя- плем'я в драбадан...
показати весь коментар
25.01.2026 22:18 Відповісти
Квадроцикли не допущені до доріг загального користування (через специфічну конструкцію трансмісії), вони призначені ЛИШЕ для бездоріжжя.
показати весь коментар
25.01.2026 22:29 Відповісти
автобус винний. він шо не бачив шо на квадріку депутат їде? міг би й сам звернуть в кювет, не чекаючи реакції свого водія )
показати весь коментар
25.01.2026 22:50 Відповісти
В Сокільниках повітря стало чистішим.
показати весь коментар
25.01.2026 22:53 Відповісти
спішив на фронт
показати весь коментар
25.01.2026 23:01 Відповісти
В чому сенс новини? Дурна смерть, депутат-підстилка. Хай рідні побиваються. Пересічним посполитим це монопенісуально.
показати весь коментар
25.01.2026 23:11 Відповісти
Він наразив на аварію пасажирів автобуса.
показати весь коментар
25.01.2026 23:12 Відповісти
Добре що люди не постраждали
показати весь коментар
26.01.2026 00:17 Відповісти
Прикинь , таких новин "ні про що " - більшість .
показати весь коментар
26.01.2026 01:39 Відповісти
Молодой. Мог бы жить ещё и жить..
показати весь коментар
25.01.2026 23:27 Відповісти
Міг , але не захотів . Хто йому , дурню , жити не давав ?
показати весь коментар
26.01.2026 01:40 Відповісти
А міг би квадрат віддати військовим і залишитися живим
показати весь коментар
25.01.2026 23:40 Відповісти
на квадрі не можна їздити по трасах, в них же навіть поворотників немає. Але це ж ПДД, вони Служкам не указ
показати весь коментар
26.01.2026 00:56 Відповісти
Ради справедливості - ти тільки народних депутатів, що на квадроциклах по дорогах гасають, бачиш ? Таких ідіотів у кожному місті, а скоро і селі вистачатиме . А чим вони відрізняються від дурників на електросамокатах та моноциклах ? Їм би усим у цирку виступати - хоч якась користь і менше мерців на дорогах.
показати весь коментар
26.01.2026 01:45 Відповісти
Про небiжчика - або добре, або промовчати... Промовчу... Та про слуг удода скажу: жирують пiд час вiйни.
показати весь коментар
26.01.2026 01:27 Відповісти
Добре, що люди не постраждали...
показати весь коментар
26.01.2026 01:33 Відповісти
Не постраждали це як об стовпа , а не в автобус . Постраждали люди , психологічної травми ніхто не скасовував , та і не зрозуміло хто скільки шишок у автобусі наклепав собі .
показати весь коментар
26.01.2026 01:48 Відповісти
И водиле, как минимум, такие нервы сделают, что никому не пожелаешь.
показати весь коментар
26.01.2026 09:01 Відповісти
Хтось чув щоб цей депутат критикував Зеленського за кришування корупції та за намагання знищити незалежність від президента НАБУ та САП, коли Зеленський намагався їх знищити, щоб зберегти любих друзів корупціонерів? Всі депутати Верховної Ради, хто голосував за знищення НАБУ та САП, є пристосуванці і їх не шкода. Був би патріотом віддав би квадроцикл ЗСУ
показати весь коментар
26.01.2026 02:28 Відповісти
Депутати гинуть на квадроциклах під Львовом. Цензор ,***** про це писати ? Їбучий зе-хробак ,який не дожив своє краще життя з власної дурісті. Кожен день гинуть люди на фронті. За 4 роки війни я не бачив жодного повідомлення ,що загинув депутат , син депутата , мер ,син мера , прокурор , суддя , головлікар чи голова адміністрації. Лище один відчайдух Барна ,екс депутат поліг на війні , світла пам'ять йому. А так ця війна для бідних микол та василів. Керівна верства бере у ній участь приблизно на *** цілих і *** десятих відсотків. Нема у нас арістократії , тільки жадібне бидло біля корита. У Англії усі ті лорди у чергу стояли , щоб на війну потрапити , аристократія воювала майже вся,це було справою гідності. Сраний принц Гаррі літав на гелікоптері в Афганістані ,гад блес хім . Ми не будемо славити СРСР, але син товариша сраліна воював і загинув у німецькому таборі. А наші ,****, товариші воюють хіба з шльондрами у Букавелі. Реально ,люди ,задумайтеся. 4 роки війни. З нашої так званої верхівки загинули лише кілька людей,які на гелікоптері невдало політали. А кожна проста родина має втрати. Кожна.***** , але не верховної верстви ,в них все заїбісь. Коли якась більш менш медійна людина гине на війні - про це пишуть ЗМІ. Про сантехніка Васю не пишуть, а про режисера Олега напишуть,навіть якщо він у всратому містечковому театрі робив. Але про депутатів , голов міст і сіл ,усіляких вищіх посадовців я не бачу за 4 роки стати про їх втрати на фронті.
показати весь коментар
26.01.2026 02:45 Відповісти
як для чого?
менше слуг - більше порядку
показати весь коментар
26.01.2026 06:11 Відповісти
Добре, що не крузак керувавав. Скiльку б народу понiвечив?
показати весь коментар
26.01.2026 04:39 Відповісти
Номінант премії Дарвіна.
Тут, в Україні, серед партії Зє-йла таких кандидатів на номінацію - усі 100%.
Але вони досі вдало уникають "процедури вручення нагороди"...
показати весь коментар
26.01.2026 05:38 Відповісти
Всім зеленим по квадроціклу!
показати весь коментар
26.01.2026 09:00 Відповісти
А зеленському два, на випадок, якщо один зламається!
показати весь коментар
26.01.2026 10:32 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2026 16:41 Відповісти
в нас таки самі гасають по кризі та снігу біля дач
але то підлітки...
у депутана мізків взагалі нема?
я вчора на електровелі 10 км у магаз їздив - усе прокляв
кожен метр проглядуєш шоб не навернутись... швидкість 20кмч максимум
але цигарок нема - мусиш їхати 😁
показати весь коментар
26.01.2026 06:14 Відповісти
Розважатися в той час, як країна потерпає, для Слуг саме те...
показати весь коментар
26.01.2026 06:22 Відповісти
Гарні фотки родини в інстаграмі, троє дітей, така кар'єра, в 35 народний депутат, мабуть проводив польові дослідження використання квадрациклів для захисту держави
показати весь коментар
26.01.2026 06:42 Відповісти
Господь всім воздає по справах їх.
Слузі по заслузі.
показати весь коментар
26.01.2026 07:52 Відповісти
Дітей шкода. Пішов 5 рік страшної війни...Депутати гинуть не на фронті,не на робочому місці, не у рятувальних місіях ,а гоняючи по трасах на квадрациклах!! Ще б на гідроциклі б чи яхті погонів,коли країна захлинається кров'ю...Куди спішив на квадроциклі у - 15 морозу??? Отож - приїхав вчасно!
показати весь коментар
26.01.2026 08:12 Відповісти
естественный отбор
показати весь коментар
26.01.2026 08:22 Відповісти
Еталон виїхав на смугу по якій рухався депутат на квадроциклі . Що тут розбиратись винні водій автобуса і пасажири .
показати весь коментар
26.01.2026 08:26 Відповісти
львівянин у слугах. біда....
показати весь коментар
26.01.2026 09:04 Відповісти
чому не можна гасати на квадріку?
висока швидкість та нема ременей
травматичність як на мотоциклі...
а вони думають іграшка кретини
показати весь коментар
26.01.2026 12:07 Відповісти
Оце головне в новині: Внаслідок зіткнення 12 пасажирів автобуса не постраждали. Джерело: https://censor.net/ua/n3597200
показати весь коментар
26.01.2026 13:34 Відповісти
Карма наздогнала. І вкрадені гроші за антиукраїнські закони не допомогли?!?!?
показати весь коментар
26.01.2026 16:39 Відповісти
Як добре, що люди не постраждали....одні гниди зелені подохли
показати весь коментар
26.01.2026 17:03 Відповісти
