Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха погиб вследствие ДТП вблизи Львова

Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха попал в ДТП возле Львова.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Детали аварии

По информации источников, 25 января около 18:15 вблизи села Сокольники Львовского района народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа" Орест Саламаха, управляя кадроциклом, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "ЕТАЛОН".

Вследствие столкновения 12 пассажиров автобуса не пострадали.

Нардеп скончался в больнице

Впоследствии депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что Саламаха скончался в больнице, несмотря на попытки медиков реанимировать его.

О смерти Саламахи также сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Вследствие ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста", - написавл Арахамия.

Смотрите также: Автобус с детьми из Киева перевернулся на Закарпатье: есть травмированные. ФОТО