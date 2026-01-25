Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха погиб вследствие ДТП вблизи Львова
Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
Детали аварии
По информации источников, 25 января около 18:15 вблизи села Сокольники Львовского района народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа" Орест Саламаха, управляя кадроциклом, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "ЕТАЛОН".
Вследствие столкновения 12 пассажиров автобуса не пострадали.
Нардеп скончался в больнице
Впоследствии депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что Саламаха скончался в больнице, несмотря на попытки медиков реанимировать его.
О смерти Саламахи также сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Вследствие ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста", - написавл Арахамия.
Нічого.
хлоцям на фрот не зайвий..
Є така приказка - "Водій! Не поспішай- на тебе чекають вдома!" . Але люди часто забувають про неї.
Співчуття родині.
зеслуг) потрібно панять і прастіть "
Так то їх вибір.
Під час війни гострих відчуттів не вистачало "слузі народу" - не на фронт жеж йому відправлятись...
У автобусі люди не постраждали?
Чи люди слугам по#уй?
добре що не знав
менше слуг - більше порядку
Тут, в Україні, серед партії Зє-йла таких кандидатів на номінацію - усі 100%.
Але вони досі вдало уникають "процедури вручення нагороди"...
але то підлітки...
у депутана мізків взагалі нема?
я вчора на електровелі 10 км у магаз їздив - усе прокляв
кожен метр проглядуєш шоб не навернутись... швидкість 20кмч максимум
але цигарок нема - мусиш їхати 😁
Слузі по заслузі.
висока швидкість та нема ременей
травматичність як на мотоциклі...
а вони думають іграшка кретини