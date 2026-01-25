Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха погиб вследствие ДТП вблизи Львова

Нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха попал в ДТП возле Львова.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Детали аварии

По информации источников, 25 января около 18:15 вблизи села Сокольники Львовского района народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа" Орест Саламаха, управляя кадроциклом, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "ЕТАЛОН".

Вследствие столкновения 12 пассажиров автобуса не пострадали.

Нардеп скончался в больнице

Впоследствии депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что Саламаха скончался в больнице, несмотря на попытки медиков реанимировать его.

О смерти Саламахи также сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Вследствие ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие произошло сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста", - написавл Арахамия.

Топ комментарии
+62
...на квадроциклі на трасі ... як виявилося, не все схвачено...
25.01.2026 20:52 Ответить
+51
Цього чорта в моєму окрузі обрали. Трускавець. Інтелект, як у зеленського, але одружився на дочці бізнесмена. Цього було достатньо, щоб мої земляки цей організм обрали депутатом
25.01.2026 21:05 Ответить
+49
Якщо йому стрельнуло в голову кататися по дорогах, на яких погано очищений сніг, то він перед тим ще й можливо набухався.
25.01.2026 21:06 Ответить
Про мертвих або хороше, або нічого.
Нічого.
25.01.2026 21:07 Ответить
"Про мертвих або добре, або нічого, крім правди"
25.01.2026 21:22 Ответить
квадроцікла жалко..
хлоцям на фрот не зайвий..
25.01.2026 21:10 Ответить
Він і у тилу потрібне робить..Хай тепер на нього ще один слуга присяде...
25.01.2026 22:02 Ответить
Ще один доказ не на користь агностиків. А зе-секта МП взагалі може вивести запит «номер рахунка блаженнішого Святослава» в топ.
25.01.2026 21:12 Ответить
Міг би квадріка нормальним тіпам віддати, якби був хорошою людиною...а то об еталона хряпнувся без толку. Тупо.
25.01.2026 21:15 Ответить
якби не той квадрик, то скільки воно б ще вкрало ?
25.01.2026 21:34 Ответить
Потери на львовском направлении.
25.01.2026 21:15 Ответить
Атакован "Еталоном" ..зі Старлінком..
25.01.2026 22:04 Ответить
Сумно коли безглуздо гинуть люди.
Є така приказка - "Водій! Не поспішай- на тебе чекають вдома!" . Але люди часто забувають про неї.
Співчуття родині.
25.01.2026 21:26 Ответить
сльози душат - не дають пісать....

.
25.01.2026 21:36 Ответить
Гулянка з нагоди дня уродин їхнього президента закінчилась отак....
25.01.2026 21:43 Ответить
"Атряд незайметел патерьи байицааа"...
25.01.2026 22:06 Ответить
Чому безглуздо?Почитай коменти,більшості підняв настрій своїм трюком в нелегкий час.Велика йому подяка
25.01.2026 22:05 Ответить
Радіти загибелі людини можуть тільки моральні уроди й кацапи.
25.01.2026 22:30 Ответить
Це був ворог а не людина. Не підтримував заборону мпц.
25.01.2026 23:15 Ответить
Народився у Львові й не підтримував заборону МПЦ???😯 та ну нах..... тоді точно що ворог.
25.01.2026 23:54 Ответить
То що - радіти чи плакати ?
26.01.2026 01:23 Ответить
плакати. але від щастя
26.01.2026 13:44 Ответить
"Слуга" з Львівщини вніс правку, що передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову", - В'ятрович
https://zahid.espreso.tv/sluga-z-lvivshchini-vnis-pravku-shcho-peredbachae-povne-vivedennya-telebachennya-z-pid-dii-zakonu-pro-movu-vyatrovich
26.01.2026 01:30 Ответить
де ти людину в цій істоті побачив?
25.01.2026 23:23 Ответить
Почекай трішки - він іще напише як алєшка винник, що "кацапів (зеслуг) потрібно панять і прастіть "
26.01.2026 01:26 Ответить
Надеюсь Вы не сильно расстроились в связи со смертью 1000 людей из россии за эти сутки
26.01.2026 08:56 Ответить
Це ви про тих що ******* "двіжуху"?
Так то їх вибір.
26.01.2026 09:37 Ответить
Я "расстроилась".... що не 3000, а тільки 1000
27.01.2026 17:45 Ответить
Коли люди гинуть сумно.А так - ні.
26.01.2026 08:16 Ответить
На львівщині, на квадроциклі, на зустрічній смузі...
Під час війни гострих відчуттів не вистачало "слузі народу" - не на фронт жеж йому відправлятись...
У автобусі люди не постраждали?
Чи люди слугам по#уй?
25.01.2026 21:27 Ответить
Спочатку грішним ділом подумав на фронті, потім все стало на свої місця.
25.01.2026 21:31 Ответить
навіть не знав що у нас (на Львівщині)так багато зеЛьоних
добре що не знав
25.01.2026 21:33 Ответить
тепер знатимеш - ходи і озирайся , "врах нє дрємлєт" . А взагалі то одна ложка дьогтю паскудить діжку меду (((
26.01.2026 01:28 Ответить
Синок кадиркіна адам теж вважав, що правила дорожнього руху, закони фізики то не для нього.
25.01.2026 21:50 Ответить
так він здох чи живий ? Бо щось з новин незрозуміло .... то його ховають , то дондона .
26.01.2026 01:30 Ответить
А чорт їх там знає. Сія тайна покрита мраком.
26.01.2026 07:14 Ответить
ДБР вже відкрило справу на водія маршрутки та пасажирів?
25.01.2026 21:57 Ответить
Вже мабуть й направило до суду.
25.01.2026 22:06 Ответить
"Можна на@@ати людину, можна на@@бати людей, можна на@@ати країну, але Фізику не на@@еш!" - казав мій науковий керівник багато років тому ......
25.01.2026 22:02 Ответить
Саме так, фізику, в квадроциклах ВІДСУТНІЙ задній диференціал... Кожен, хто хоч трохи розуміється на механіці, допре, чим це загрожує, і не поїде на ньому на асфальт.
25.01.2026 22:32 Ответить
Взагалі то незалежно від знання мототехніки і фізики - за ПДР квадроциклами заборонено пересуватися на дорогах загального користування . Тільки у нас це дозволено ідіотам і доблесна паліція на це ніяк не реагує . Це не тільки придурків-депутатів стосується , вистачає без них дурнів старшого , середнього віку , а іще більше нині дітвори на тих квадроциклах по вулицях ганяє.
26.01.2026 01:34 Ответить
Тепер постане перед самим чесним судом і відповість за все. Моменто море.
25.01.2026 22:05 Ответить
Почне "сатрудничать сА следствием".. Вони таке **********..
25.01.2026 22:08 Ответить
Вони і там вже собі пільги викупили і окремий "житломасив " застовбили (((
26.01.2026 01:36 Ответить
еталонний слуга народу.
25.01.2026 22:14 Ответить
Етиловий...
25.01.2026 22:57 Ответить
Мудиловий ((
26.01.2026 01:37 Ответить
Кулі,Днюха у вАждя- плем'я в драбадан...
25.01.2026 22:18 Ответить
Квадроцикли не допущені до доріг загального користування (через специфічну конструкцію трансмісії), вони призначені ЛИШЕ для бездоріжжя.
25.01.2026 22:29 Ответить
автобус винний. він шо не бачив шо на квадріку депутат їде? міг би й сам звернуть в кювет, не чекаючи реакції свого водія )
25.01.2026 22:50 Ответить
В Сокільниках повітря стало чистішим.
25.01.2026 22:53 Ответить
спішив на фронт
25.01.2026 23:01 Ответить
В чому сенс новини? Дурна смерть, депутат-підстилка. Хай рідні побиваються. Пересічним посполитим це монопенісуально.
25.01.2026 23:11 Ответить
Він наразив на аварію пасажирів автобуса.
25.01.2026 23:12 Ответить
Добре що люди не постраждали
26.01.2026 00:17 Ответить
Прикинь , таких новин "ні про що " - більшість .
26.01.2026 01:39 Ответить
Молодой. Мог бы жить ещё и жить..
25.01.2026 23:27 Ответить
Міг , але не захотів . Хто йому , дурню , жити не давав ?
26.01.2026 01:40 Ответить
А міг би квадрат віддати військовим і залишитися живим
25.01.2026 23:40 Ответить
на квадрі не можна їздити по трасах, в них же навіть поворотників немає. Але це ж ПДД, вони Служкам не указ
26.01.2026 00:56 Ответить
Ради справедливості - ти тільки народних депутатів, що на квадроциклах по дорогах гасають, бачиш ? Таких ідіотів у кожному місті, а скоро і селі вистачатиме . А чим вони відрізняються від дурників на електросамокатах та моноциклах ? Їм би усим у цирку виступати - хоч якась користь і менше мерців на дорогах.
26.01.2026 01:45 Ответить
Про небiжчика - або добре, або промовчати... Промовчу... Та про слуг удода скажу: жирують пiд час вiйни.
26.01.2026 01:27 Ответить
Добре, що люди не постраждали...
26.01.2026 01:33 Ответить
Не постраждали це як об стовпа , а не в автобус . Постраждали люди , психологічної травми ніхто не скасовував , та і не зрозуміло хто скільки шишок у автобусі наклепав собі .
26.01.2026 01:48 Ответить
И водиле, как минимум, такие нервы сделают, что никому не пожелаешь.
26.01.2026 09:01 Ответить
Хтось чув щоб цей депутат критикував Зеленського за кришування корупції та за намагання знищити незалежність від президента НАБУ та САП, коли Зеленський намагався їх знищити, щоб зберегти любих друзів корупціонерів? Всі депутати Верховної Ради, хто голосував за знищення НАБУ та САП, є пристосуванці і їх не шкода. Був би патріотом віддав би квадроцикл ЗСУ
26.01.2026 02:28 Ответить
Депутати гинуть на квадроциклах під Львовом. Цензор ,***** про це писати ? Їбучий зе-хробак ,який не дожив своє краще життя з власної дурісті. Кожен день гинуть люди на фронті. За 4 роки війни я не бачив жодного повідомлення ,що загинув депутат , син депутата , мер ,син мера , прокурор , суддя , головлікар чи голова адміністрації. Лище один відчайдух Барна ,екс депутат поліг на війні , світла пам'ять йому. А так ця війна для бідних микол та василів. Керівна верства бере у ній участь приблизно на *** цілих і *** десятих відсотків. Нема у нас арістократії , тільки жадібне бидло біля корита. У Англії усі ті лорди у чергу стояли , щоб на війну потрапити , аристократія воювала майже вся,це було справою гідності. Сраний принц Гаррі літав на гелікоптері в Афганістані ,гад блес хім . Ми не будемо славити СРСР, але син товариша сраліна воював і загинув у німецькому таборі. А наші ,****, товариші воюють хіба з шльондрами у Букавелі. Реально ,люди ,задумайтеся. 4 роки війни. З нашої так званої верхівки загинули лише кілька людей,які на гелікоптері невдало політали. А кожна проста родина має втрати. Кожна.***** , але не верховної верстви ,в них все заїбісь. Коли якась більш менш медійна людина гине на війні - про це пишуть ЗМІ. Про сантехніка Васю не пишуть, а про режисера Олега напишуть,навіть якщо він у всратому містечковому театрі робив. Але про депутатів , голов міст і сіл ,усіляких вищіх посадовців я не бачу за 4 роки стати про їх втрати на фронті.
26.01.2026 02:45 Ответить
як для чого?
менше слуг - більше порядку
26.01.2026 06:11 Ответить
Добре, що не крузак керувавав. Скiльку б народу понiвечив?
26.01.2026 04:39 Ответить
Номінант премії Дарвіна.
Тут, в Україні, серед партії Зє-йла таких кандидатів на номінацію - усі 100%.
Але вони досі вдало уникають "процедури вручення нагороди"...
26.01.2026 05:38 Ответить
Всім зеленим по квадроціклу!
26.01.2026 09:00 Ответить
А зеленському два, на випадок, якщо один зламається!
26.01.2026 10:32 Ответить
26.01.2026 16:41 Ответить
в нас таки самі гасають по кризі та снігу біля дач
але то підлітки...
у депутана мізків взагалі нема?
я вчора на електровелі 10 км у магаз їздив - усе прокляв
кожен метр проглядуєш шоб не навернутись... швидкість 20кмч максимум
але цигарок нема - мусиш їхати 😁
26.01.2026 06:14 Ответить
Розважатися в той час, як країна потерпає, для Слуг саме те...
26.01.2026 06:22 Ответить
Гарні фотки родини в інстаграмі, троє дітей, така кар'єра, в 35 народний депутат, мабуть проводив польові дослідження використання квадрациклів для захисту держави
26.01.2026 06:42 Ответить
Господь всім воздає по справах їх.
Слузі по заслузі.
26.01.2026 07:52 Ответить
Дітей шкода. Пішов 5 рік страшної війни...Депутати гинуть не на фронті,не на робочому місці, не у рятувальних місіях ,а гоняючи по трасах на квадрациклах!! Ще б на гідроциклі б чи яхті погонів,коли країна захлинається кров'ю...Куди спішив на квадроциклі у - 15 морозу??? Отож - приїхав вчасно!
26.01.2026 08:12 Ответить
естественный отбор
26.01.2026 08:22 Ответить
Еталон виїхав на смугу по якій рухався депутат на квадроциклі . Що тут розбиратись винні водій автобуса і пасажири .
26.01.2026 08:26 Ответить
львівянин у слугах. біда....
26.01.2026 09:04 Ответить
чому не можна гасати на квадріку?
висока швидкість та нема ременей
травматичність як на мотоциклі...
а вони думають іграшка кретини
26.01.2026 12:07 Ответить
Оце головне в новині: Внаслідок зіткнення 12 пасажирів автобуса не постраждали. Джерело: https://censor.net/ua/n3597200
26.01.2026 13:34 Ответить
Карма наздогнала. І вкрадені гроші за антиукраїнські закони не допомогли?!?!?
26.01.2026 16:39 Ответить
Як добре, що люди не постраждали....одні гниди зелені подохли
26.01.2026 17:03 Ответить
