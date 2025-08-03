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Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ривненщине. ФОТО
В Дубно Ривненской области в результате ДТП погиб малолетний мальчик.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненской области.
"Смертельное ДТП произошло сегодня, 3 августа, около 13:50 на улице Заводской. Установлено, что произошло столкновение автомобилей "Renault Scenic" под управлением 68-летнего жителя Ривне и "Ford Fiesta", водителем которого был 32-летний здолбуновчанин. В результате ДТП водителя "Ford Fiesta", двух пассажирок минивэна, а также трех из легковушки медики доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, 2-летний сын 32-летнего водителя "Ford" от полученных травм умер в медучреждении.
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Для прикладу при лобовому дитина в кріслі легко може зламати шию через шалене перевантаження, коли голова вільна, а тіло закріплене, доведено багато разів. Порозказую, бо також багато перебачив.
У обох авто передні частини геть розбиті аж з двигунами і частинами середини кузова, тобто швидкості були гарні в обох авто і обидва авто вже хіба на запчастини.
І при лобовому рятує крісло спинкою в сторону руху, інакше шалена вірогідність травмування дитини і шиї
https://www.youtube.com/watch?v=Nc3hGnARwSU