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Новости Фото ДТП на Ривненщине
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Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ривненщине. ФОТО

В Дубно Ривненской области в результате ДТП погиб малолетний мальчик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненской области.

"Смертельное ДТП произошло сегодня, 3 августа, около 13:50 на улице Заводской. Установлено, что произошло столкновение автомобилей "Renault Scenic" под управлением 68-летнего жителя Ривне и "Ford Fiesta", водителем которого был 32-летний здолбуновчанин. В результате ДТП водителя "Ford Fiesta", двух пассажирок минивэна, а также трех из легковушки медики доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, 2-летний сын 32-летнего водителя "Ford" от полученных травм умер в медучреждении.

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ДТП в Ровенской области

Автор: 

ДТП (7727) Ровенская область (1266)


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Зекономів на дитячому кріслі..
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03.08.2025 19:43 Ответить
Не пишіть поки не знаєте ... Крісло не панацея при лобовому ...
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03.08.2025 20:41 Ответить
20+ років розслідування дтп..порозсказуйте.

Або, надайте ще фоток 5.
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03.08.2025 20:49 Ответить
20+ років, то як по цих фото ви це побачили? В мене особисто фото нема додатковий, для чого мені надати фото пишете? робити нічого?

Для прикладу при лобовому дитина в кріслі легко може зламати шию через шалене перевантаження, коли голова вільна, а тіло закріплене, доведено багато разів. Порозказую, бо також багато перебачив.

У обох авто передні частини геть розбиті аж з двигунами і частинами середини кузова, тобто швидкості були гарні в обох авто і обидва авто вже хіба на запчастини.

І при лобовому рятує крісло спинкою в сторону руху, інакше шалена вірогідність травмування дитини і шиї
https://www.youtube.com/watch?v=Nc3hGnARwSU
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03.08.2025 21:04 Ответить
З якою швидкістю мали їхати транспортні засоби на вулиці міста, щоб так розбилися кузови машин?
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03.08.2025 20:57 Ответить
 
 