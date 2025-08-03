Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ривненщине. ФОТО

В Дубно Ривненской области в результате ДТП погиб малолетний мальчик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненской области.

"Смертельное ДТП произошло сегодня, 3 августа, около 13:50 на улице Заводской. Установлено, что произошло столкновение автомобилей "Renault Scenic" под управлением 68-летнего жителя Ривне и "Ford Fiesta", водителем которого был 32-летний здолбуновчанин. В результате ДТП водителя "Ford Fiesta", двух пассажирок минивэна, а также трех из легковушки медики доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, 2-летний сын 32-летнего водителя "Ford" от полученных травм умер в медучреждении.

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