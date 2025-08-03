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Новини Фото ДТП на Рівненщині
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Дворічна дитина загинула в ДТП на Рівненщині. ФОТО

У Дубно Рівненської області внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Рівненщини.

"Смертельна автопригода сталася сьогодні, 3 серпня, близько 13:50 на вулиці Заводській. Наразі встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів "Renault Scenic" під керуванням 68-річного рівнянина та "Ford Fiesta", водієм якого був 32-річний здолбунівчанин. Унаслідок ДТП водія "Ford Fiesta", двох пасажирок мінівену, а також трьох з легковика медики доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син 32-річного кермувальника "Ford" від отриманих травм помер у медзакладі.

Читайте: Ветерана з протезом збили на смерть на Дніпропетровщині: водій втік з місця ДТП, поліція його шукає. ФОТО 18+

ДТП на Рівненщині

Автор: 

ДТП (4525) Рівненська область (1210)


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Топ коментарі
+1
З якою швидкістю мали їхати транспортні засоби на вулиці міста, щоб так розбилися кузови машин?
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03.08.2025 20:57 Відповісти
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Зекономів на дитячому кріслі..
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03.08.2025 19:43 Відповісти
Не пишіть поки не знаєте ... Крісло не панацея при лобовому ...
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03.08.2025 20:41 Відповісти
20+ років розслідування дтп..порозсказуйте.

Або, надайте ще фоток 5.
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03.08.2025 20:49 Відповісти
20+ років, то як по цих фото ви це побачили? В мене особисто фото нема додатковий, для чого мені надати фото пишете? робити нічого?

Для прикладу при лобовому дитина в кріслі легко може зламати шию через шалене перевантаження, коли голова вільна, а тіло закріплене, доведено багато разів. Порозказую, бо також багато перебачив.

У обох авто передні частини геть розбиті аж з двигунами і частинами середини кузова, тобто швидкості були гарні в обох авто і обидва авто вже хіба на запчастини.

І при лобовому рятує крісло спинкою в сторону руху, інакше шалена вірогідність травмування дитини і шиї
https://www.youtube.com/watch?v=Nc3hGnARwSU
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03.08.2025 21:04 Відповісти
Для обдарованих. В мене немає фото.
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03.08.2025 21:23 Відповісти
В мене особисто питання до людини 68-років як водія, в такому віці вже сильно порушені реакція і т.д. Дід міг піднажати по швидкості і прогавити інше авто. Варіант, так, дуже часто таке є. А на іномарці швидкість відчувається набагато менше, ніж в Жигулях.

Пізніше напишуть хто винний.
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03.08.2025 21:10 Відповісти
В 60+, я б права відбирала. За віком.
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03.08.2025 21:24 Відповісти
З якою швидкістю мали їхати транспортні засоби на вулиці міста, щоб так розбилися кузови машин?
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03.08.2025 20:57 Відповісти
Схоже що хтось з них робив ризикований виліт на зустрічну полосу. Мовляв, проскочу.
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03.08.2025 21:20 Відповісти
 
 