Дворічна дитина загинула в ДТП на Рівненщині. ФОТО

У Дубно Рівненської області внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Рівненщини.

"Смертельна автопригода сталася сьогодні, 3 серпня, близько 13:50 на вулиці Заводській. Наразі встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів "Renault Scenic" під керуванням 68-річного рівнянина та "Ford Fiesta", водієм якого був 32-річний здолбунівчанин. Унаслідок ДТП водія "Ford Fiesta", двох пасажирок мінівену, а також трьох з легковика медики доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син 32-річного кермувальника "Ford" від отриманих травм помер у медзакладі.

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