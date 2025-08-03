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Дворічна дитина загинула в ДТП на Рівненщині. ФОТО
У Дубно Рівненської області внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Рівненщини.
"Смертельна автопригода сталася сьогодні, 3 серпня, близько 13:50 на вулиці Заводській. Наразі встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів "Renault Scenic" під керуванням 68-річного рівнянина та "Ford Fiesta", водієм якого був 32-річний здолбунівчанин. Унаслідок ДТП водія "Ford Fiesta", двох пасажирок мінівену, а також трьох з легковика медики доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син 32-річного кермувальника "Ford" від отриманих травм помер у медзакладі.
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Для прикладу при лобовому дитина в кріслі легко може зламати шию через шалене перевантаження, коли голова вільна, а тіло закріплене, доведено багато разів. Порозказую, бо також багато перебачив.
У обох авто передні частини геть розбиті аж з двигунами і частинами середини кузова, тобто швидкості були гарні в обох авто і обидва авто вже хіба на запчастини.
І при лобовому рятує крісло спинкою в сторону руху, інакше шалена вірогідність травмування дитини і шиї
https://www.youtube.com/watch?v=Nc3hGnARwSU
Пізніше напишуть хто винний.