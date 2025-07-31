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Новини Фото Смертельні ДТП Смертельна ДТП з ветераном
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Ветерана з протезом збили на смерть на Дніпропетровщині: водій втік з місця ДТП, поліція його шукає. ФОТО 18+

Поблизу Кривого Рогу Дніпропетровській області водій збив 27-річного ветерана з протезом та втік із місця ДТП, залишивши чоловіка помирати на трасі.

Про це пише онлайн-видання "Свої. Кривий Ріг" та повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аварія сталася близько 4 години ранку 31 липня в Криворізькому районі.

За даними поліції, водій невстановленої автівки, що рухався в напрямку села Шестерня з боку селища Широке, наїхав на 27-річного пішохода. Чоловік загинув на місці.

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Зараз правоохоронці розшукують автомобіль та водія, який втік із місця ДТП. Поліція розслідує ДТП за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Як пише місцеве видання, загиблим виявився ветеран російсько-української війни. На оприлюднених фото видно закривавлене тіло чоловіка та його протез.

Увага! 18+ Фото можуть шокувати 

Водій збив ветерана з протезом та втік з місця ДТП:
Водій збив ветерана з протезом та втік з місця ДТП:
Водій збив ветерана з протезом та втік з місця ДТП:
Водій збив ветерана з протезом та втік з місця ДТП:

Автор: 

ветерани (1107) ДТП (4523) Дніпропетровська область (4086) Криворізький район (182)


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Топ коментарі
+10
Пройти війну, щоб уже вдома тебе вбив п'яний ухилянт за кермом...
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31.07.2025 19:09 Відповісти
+7
Найбільший цинізм цвєї історії: якби загинув на війні - сім'я отримала б 15 мільйонів гривень. Але він вижив. Можливо мав якісь виплати, які допомагали родині. Тепер не буде нічого! То повний звіздєц!
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31.07.2025 19:13 Відповісти
+6
А вже особу встановили, так? А коли на Дніпропетровщині офіцер нацгвардієць в стані наркотичного сп'яніння скоїв ДТП і вбив трьох людей - то легше ж, правда? Бо цивільні то д не люди. Навіть в темі про ДТП люди приплітають воєнкомат
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31.07.2025 19:18 Відповісти
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31.07.2025 19:05 Відповісти
Пройти війну, щоб уже вдома тебе вбив п'яний ухилянт за кермом...
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31.07.2025 19:09 Відповісти
А вже особу встановили, так? А коли на Дніпропетровщині офіцер нацгвардієць в стані наркотичного сп'яніння скоїв ДТП і вбив трьох людей - то легше ж, правда? Бо цивільні то д не люди. Навіть в темі про ДТП люди приплітають воєнкомат
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31.07.2025 19:18 Відповісти
Та це тцкашник, він завжди і всюди туле тему про ухилянтів, як і його колега, що лайкнув. Не звертай увагу.
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31.07.2025 19:22 Відповісти
хто про що, а 🐶 пес про свої блохи

.
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31.07.2025 19:26 Відповісти
Це п'яна молодь та менти з прокурорами за кермом, яких влада оберігає від фронту як генофонд мафії
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31.07.2025 20:15 Відповісти
iwit_ vit звідки тобі знати, що він пище постійно, як ти тільки позавчора зареєструвався на Цензорі
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31.07.2025 19:48 Відповісти
Чого заметушився?
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31.07.2025 19:32 Відповісти
Найбільший цинізм цвєї історії: якби загинув на війні - сім'я отримала б 15 мільйонів гривень. Але він вижив. Можливо мав якісь виплати, які допомагали родині. Тепер не буде нічого! То повний звіздєц!
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31.07.2025 19:13 Відповісти
то треба змінювати поряд виплат в разі смерті:

не давати величезні гроші і часом в одні руки - дружині,
а готівкою давати лише частину, решта ж - довічна пенсія батькам, дружині, дітям
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31.07.2025 19:30 Відповісти
Цей воділа, такий же убивця, як і московські окупанти з прутнем!!
На місці родичів, убитого ним ВЕТЕРАНА, знайти, скотиняку і просто повісити, як московіта!! Бо на портновських, надіятися марна справа!!
Буде, як з беркутньою!!
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31.07.2025 19:16 Відповісти
Доречі, можливо, що водій дарма утік, якщо був тверезий.
Тепер точно сяде, якщо впіймають.
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31.07.2025 19:17 Відповісти
Да в любом случае сел бы, у нас так устроена система. Нужно менять систему, чтобы если человек не виноват - ему не было смысла скрываться, чтобы он мог расчитывать на честное расследование и справедливый вердик. Но скрываться с места происшествия нельзя, тем более когда там остался потерпевший. Вот в этом безусловно уже можно обвинять водителя, потому как обстоятельства самого ДТП нам неизвестны.
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31.07.2025 19:44 Відповісти
Ну может быть и не сел бы, если бы все сделал по закону, плюс имел регистратор. Но душу бы из него всю вынули. Я знаю случай когда пьяного который валялся на проезжей части переехали по очереди три автомобиля. Никто в итоге не сел но по судам, экспертизам, полициям люди ходили 2 года. Кучу денег на юристов отдали. Хотя по факту никто не был виноват - в ПДД не предусмотрен факт того что последи дороги будет валяться бухое тело. Но - "водитель управляя средством повышенной опасности обязан предусмотреть". Под это дело кому угодно можно кишки вымотать.
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31.07.2025 19:49 Відповісти
Якщо був тверезий?

Не факт.
Траса, пішохідного переходу щось не бачу, 4:30 ранку, загиблий весь у чорному (а що він робив на трасі у такий час?).
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31.07.2025 19:47 Відповісти
сцуккі
або прокурор або мент
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31.07.2025 19:18 Відповісти
стопісят процентів

аби попатякати ?

.
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31.07.2025 19:31 Відповісти
Жахливі фото. Страшна подія.
Урода, потвору, який це зробив, до відповідальності!
Безмежно шкода воїна.😭
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31.07.2025 19:21 Відповісти
А шо він робив на дорозі о четвертій ранку.
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31.07.2025 19:30 Відповісти
теж питання

і чи не привезли його....

.
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31.07.2025 19:33 Відповісти
на рибу йшов , може від жінки . воно тобі треба ? ти ще скажи що він був в темному одязі .
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31.07.2025 19:37 Відповісти
Що він робив на дорозі у комендантську годину?...
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31.07.2025 19:30 Відповісти
а що робив водій в комендантську годину? чи тільки потерпілим цікавитесь?
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31.07.2025 19:51 Відповісти
А це що, злочин? Я до дому можу йти в комендантську годину. Це немає ніякого значення. Взагалі страшна ситуація... Але, якщо іти вночі в усьому чорному...
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31.07.2025 20:10 Відповісти
Аварія сталася близько четвертої години ранку.... Це нікому ні про що не каже???
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31.07.2025 19:32 Відповісти
Що, знову "всесвітній заговор"? ДТП стаються, на жаль, цілодобово...
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31.07.2025 20:16 Відповісти
Я как водитель со стажем, и как человек который безусловно ценит все то что сделали ветераны войны для нашей страны и нашего народа все таки хочу сказать - к сожалению наши правила дорожного движения так написаны и так трактуются что виновником практически любого ДТП с пешеходами всегда становится водитель. Никто не будет принимать во внимание например что какой то потерпевший находился там где не должен был находится, что имел право расчитывать что согласно пдд на дороге никого не будет. В данном случае я категорически не поддерживаю то что совершил водитель, даже если он был сто раз прав - он не должен был покидать место ДТП, должен был пытаться оказать помощь потерпевшему, должен был вызвать экстренные службы. Но я как водитель понимаю что заставило этого водителя так поступить. В лучшем случаи годы судов, экспертиз, уничтоженной нервной системы и наверняка большие денежные затраты - и это даже в том случае если водитель мог быть безоговорочно невиновен. Например в Германии если кого то сбили ночью на проезжей части, если погибший переходил дорогу в неположеном месте, или шел по дороге без светоотражающей одежды - у водителя даже права забирать временно не будут - он ни в чем не виноват. Я призываю к тому чтобы таких ситуаций не случалось - нужно реформировать законодательную базу и работу судов. Хотя это всем и так ясно.
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31.07.2025 19:40 Відповісти
о прихильники Зайцевої підтягнулись !
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31.07.2025 19:58 Відповісти
Нет, Зайцева села за дело. Я из секты тех кто считает что и Дронов тоже сел за дело.
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31.07.2025 20:02 Відповісти
так хай цей вбивця сяде, без всяких але і не все так однозначно !
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31.07.2025 20:15 Відповісти
І це пише людина, яка ніц не знає про трагедію. Нічого не знає - і уже захищає підара, який збив людину і втік!
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31.07.2025 20:09 Відповісти
Жалко что у тебя в голове - тырса. Вроде как буквы понимаешь - а в одно целое сложить - никак не получается. Я защищаю человека вина которого не доказана - то есть пока суд не признает его виновность в ДТП - никто его обвинять не может, тем более никто не знает обстоятельст дела. Но я первым буду из тех кто обвинит его в том что он скрылся с места ДПТ и оставил - возможно - умирающего без оказания помощи. Данный случай состоит из двух ситуаций, и если по тому факту что кто то кого то сбил - нужно очень серьезно разбираться чтобы определить кто виноват - то по второй ситуации - когда водитель сбил человека и оставил его на месте ДТП а сам скрылся - то ту все абсолютно ясно, вина водителя очевидна. И как по мне - именно вторая ситуация - а именно оставление сбитого человека - является куда более тяжелой чем первая. Потому что само ДТП могло быть даже ненамереным, водитель не имел злого умысла сбивать пешехода. А вот оставление места ДТП и оставление потерпевшего без помощи - это уже преступление сознательное. А оставил он без помощи ветеран войны с ограниченными возможностями, бабушку, ребенка или ухилянта - мне без разницы, все они люди - и никто из них на такое не заслуживает.
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31.07.2025 20:19 Відповісти
Справа не в тому хто водій за кермом по статі чи по віку,чи по статусу , а в тому що він УРОД бо він покинув людину вмирати.За це повинна бути окрема стаття.І швидше всього був напідпитку,то і втік. Завтра ця мерзота скаже,що він ,,злякався,,. І покарання буде залежати дійсно від його статусу,гаманця і совісті адвоката і судді.Нічого нового!
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31.07.2025 20:04 Відповісти
 
 