Ветерана з протезом збили на смерть на Дніпропетровщині: водій втік з місця ДТП, поліція його шукає. ФОТО 18+
Поблизу Кривого Рогу Дніпропетровській області водій збив 27-річного ветерана з протезом та втік із місця ДТП, залишивши чоловіка помирати на трасі.
Про це пише онлайн-видання "Свої. Кривий Ріг" та повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що аварія сталася близько 4 години ранку 31 липня в Криворізькому районі.
За даними поліції, водій невстановленої автівки, що рухався в напрямку села Шестерня з боку селища Широке, наїхав на 27-річного пішохода. Чоловік загинув на місці.
Зараз правоохоронці розшукують автомобіль та водія, який втік із місця ДТП. Поліція розслідує ДТП за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Як пише місцеве видання, загиблим виявився ветеран російсько-української війни. На оприлюднених фото видно закривавлене тіло чоловіка та його протез.
Увага! 18+ Фото можуть шокувати
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не давати величезні гроші і часом в одні руки - дружині,
а готівкою давати лише частину, решта ж - довічна пенсія батькам, дружині, дітям
На місці родичів, убитого ним ВЕТЕРАНА, знайти, скотиняку і просто повісити, як московіта!! Бо на портновських, надіятися марна справа!!
Буде, як з беркутньою!!
Тепер точно сяде, якщо впіймають.
Не факт.
Траса, пішохідного переходу щось не бачу, 4:30 ранку, загиблий весь у чорному (а що він робив на трасі у такий час?).
або прокурор або мент
аби попатякати ?
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Урода, потвору, який це зробив, до відповідальності!
Безмежно шкода воїна.😭
і чи не привезли його....
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