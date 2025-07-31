Ветерана з протезом збили на смерть на Дніпропетровщині: водій втік з місця ДТП, поліція його шукає. ФОТО 18+

Поблизу Кривого Рогу Дніпропетровській області водій збив 27-річного ветерана з протезом та втік із місця ДТП, залишивши чоловіка помирати на трасі.

Про це пише онлайн-видання "Свої. Кривий Ріг" та повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аварія сталася близько 4 години ранку 31 липня в Криворізькому районі.

За даними поліції, водій невстановленої автівки, що рухався в напрямку села Шестерня з боку селища Широке, наїхав на 27-річного пішохода. Чоловік загинув на місці.

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Зараз правоохоронці розшукують автомобіль та водія, який втік із місця ДТП. Поліція розслідує ДТП за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Як пише місцеве видання, загиблим виявився ветеран російсько-української війни. На оприлюднених фото видно закривавлене тіло чоловіка та його протез.

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