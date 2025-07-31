Взято під варту депутата селищної ради на Київщині, що у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, у якій постраждав неповнолітній мотоцикліст

27 липня 2024 року близько 21:30 місцевий депутат, рухаючись на власному автомобілі в м. Кагарлик Обухівського району Київської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 16-річного хлопця, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За результатами експертизи, у підозрюваного в крові визначено вміст алкоголю 2,702 проміле.

Керівник обласної прокуратури взяв участь в судовому засіданні щодо вирішення питання про обрання депутату запобіжного заходу. Ухвалою суду підозрюваному обрано тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області.





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