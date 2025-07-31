Взят под стражу депутат поселкового совета на Киевщине, совершивший в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист

27 июля 2024 года около 21:30 местный депутат, двигаясь на собственном автомобиле в г. Кагарлык Обуховского района Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом под управлением 16-летнего парня, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По результатам экспертизы, у подозреваемого в крови определено содержание алкоголя 2,702 промилле.

Руководитель областной прокуратуры принял участие в судебном заседании по решению вопроса об избрании депутату меры пресечения. Постановлением суда подозреваемому избрано содержание под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Обуховского РУП ГУНП в Киевской области.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП с участием сотрудницы полиции произошло на Буковине, - Офис Генпрокурора. ФОТО