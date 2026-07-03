До 10 років загрожує водію маршрутки та регулювальнику після смертельної ДТП з потягом на Рівненщині

Водію маршрутного таксі та регулювальнику залізничного переїзду повідомили про підозру після смертельної ДТП у селищі Квасилів на Рівненщині, яка забрала життя чотирьох людей. Обох затримали, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують у поліції Рівненської області.

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Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, аварія сталася 2 липня близько 13:50 на залізничному переїзді у Квасилові. Пасажирський потяг сполученням "Дніпро – Київ – Хелм" зіткнувся з рейсовим автобусом "Здолбунів – Рівне", який виїхав на колії.

Унаслідок зіткнення загинули четверо пасажирів маршрутки. Ще 11 жителів Рівненського району, серед яких троє дітей, отримали травми. Наразі у лікарнях залишаються дев'ятеро постраждалих.

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Водія маршрутки та регулювальника затримали

Слідчі за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомили про підозру 42-річному водію маршрутного таксі за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

54-річному регулювальнику із села П'ятигори інкримінують ч. 3 ст. 276 КК України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.

"Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", – повідомили у поліції.

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Що відомо про розслідування

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За даними правоохоронців, перевірка за допомогою приладу Drager та медичне обстеження підтвердили, що регулювальник був тверезим. У водія маршрутки відібрали біологічні зразки для проведення необхідних експертиз.

Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

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