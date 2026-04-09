ДТП із маршруткою в Одесі: військовому повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років ув’язнення

В Одесі військовослужбовцю повідомили про підозру після ДТП за участю маршрутного автобуса. Загинула пасажирка, ще 14 людей дістали травми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державне бюро розслідувань.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який 7 квітня 2026 року спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Балківській в Одесі.

Також дивіться: На трасі Київ–Одеса в ДТП з маршруткою загинули двоє людей, ще десятеро постраждали. ФОТОрепортаж

Що встановило слідство

За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Transporter, рухаючись у попутному напрямку з маршрутним автобусом, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом, у якому перебували близько 20 пасажирів. У результаті аварії одна пасажирка загинула, ще 14 осіб отримали травми.

Одразу після ДТП на місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії. Наразі тривають необхідні експертизи, зокрема для встановлення стану водія на момент аварії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Києві: судитимуть військового, через якого загинула мати та травмовано дитину. ФОТОрепортаж

Запобіжний захід

Військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поки він перебуває під наглядом лікарів.

Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний водій без прав отримав 7 років тюрми, - Офіс Генпрокурора

Що передувало

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 квітня 2026 року близько 7:40 на вулиці Балківській в Одесі. Автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом. Одна пасажирка загинула, ще 14 осіб отримали травми.