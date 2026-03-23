Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний водій без прав отримав 7 років тюрми, - Офіс Генпрокурора

14 листопада 2025 року у селищі Королево сталася смертельна ДТП: водій без водійського посвідчення та з перевищенням швидкості спричинив аварію, у якій загинули два підлітки, а ще один отримав травми. Суд визнав його винним і засудив до 7 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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Трагічна аварія сталася 14 листопада 2025 року близько 19:00 у селищі Королево.

Як сталася ДТП

У суді доведено, що 20-річний обвинувачений керував автомобілем без водійського посвідчення та майже вдвічі перевищив допустиму швидкість.

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Жертви ДТП

У салоні авто перебували троє неповнолітніх - його 17-річний брат і двоє знайомих віком 16 і 15 років.

Через перевищення швидкості водій не впорався з керуванням - автомобіль занесло на узбіччя, де він зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії один підліток загинув на місці, брат водія помер у лікарні. Ще один пасажир отримав незначні травми.

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан наголосив: "Ця справа - про відповідальність. Відповідальність водія, який, не маючи права керувати транспортним засобом, не маючи відповідних навичок керування, сів за кермо автомобіля та, нехтуючи безпекою, взяв із собою трьох неповнолітніх дітей".

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Вирок винуватцю ДТП

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури Виноградівський районний суд визнав винним водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох неповнолітніх, та призначив покарання - 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.