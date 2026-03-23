Смертельное ДТП на Закарпатье: 20-летний водитель без прав получил 7 лет тюрьмы, - Офис Генпрокурора

14 ноября 2025 года в поселке Королево произошло ДТП со смертельным исходом: водитель без водительского удостоверения, превысивший скорость, стал виновником аварии, в которой погибли два подростка, а ещё один получил травмы. Суд признал его виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Трагическая авария произошла 14 ноября 2025 года около 19:00 в поселке Королево.

Как произошло ДТП

В суде доказано, что 20-летний обвиняемый управлял автомобилем без водительского удостоверения и почти вдвое превысил допустимую скорость.

Жертвы ДТП

В салоне автомобиля находились трое несовершеннолетних — его 17-летний брат и двое знакомых в возрасте 16 и 15 лет.

Из-за превышения скорости водитель не справился с управлением — автомобиль занесло на обочину, где он столкнулся с деревом. В результате аварии один подросток погиб на месте, брат водителя скончался в больнице. Еще один пассажир получил незначительные травмы.

Руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан подчеркнул: "Это дело — об ответственности. Ответственности водителя, который, не имея права управлять транспортным средством, не обладая соответствующими навыками вождения, сел за руль автомобиля и, пренебрегая безопасностью, взял с собой трех несовершеннолетних детей".

Приговор виновнику ДТП

По публичному обвинению Закарпатской областной прокуратуры Виноградовский районный суд признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель двух несовершеннолетних, и назначил наказание — 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.