Смертельные ДТП с детьми: в Киевской, Винницкой и Кировоградской областях вынесены приговоры. ФОТОрепортаж
По публичному обвинению прокуроров суды в трех областях вынесли приговоры по делам о дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли дети.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Киевская область
До 8 лет тюрьмы приговорен водитель грузовика, который стал причиной ДТП на трассе "Киев – Одесса" возле села Острая Могила. Из-за невнимательности он врезался в легковой автомобиль, который стоял на обочине. Погибла вся семья — отец, мать и 10-летний сын. Водитель также лишен права управлять транспортом на 3 года и обязан выплатить 3,8 миллиона гривен компенсации.
Винницкая область
Суд назначил 10 лет тюремного заключения водителю грузовика DAF, который, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic. Авария произошла в октябре 2024 года вблизи села Писаревка. Погибли шесть человек, среди них двое несовершеннолетних. Его также лишили права управлять транспортом на 3 года.
Кировоградская область
До 10 лет тюремного заключения приговорен водитель BMW, который в состоянии опьянения на скорости около 100 км/ч наехал на семью на обочине дороги в селе Каменече. Погибли две сестры 2009 и 2011 годов рождения. Его лишили права управлять транспортом на 10 лет и обязали возместить родителям погибших 2 миллиона гривен морального ущерба.
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