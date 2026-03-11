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Новости Фото Смертельные ДТП
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Смертельные ДТП с детьми: в Киевской, Винницкой и Кировоградской областях вынесены приговоры. ФОТОрепортаж

По публичному обвинению прокуроров суды в трех областях вынесли приговоры по делам о дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли дети.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Киевская область

До 8 лет тюрьмы приговорен водитель грузовика, который стал причиной ДТП на трассе "Киев – Одесса" возле села Острая Могила. Из-за невнимательности он врезался в легковой автомобиль, который стоял на обочине. Погибла вся семья — отец, мать и 10-летний сын. Водитель также лишен права управлять транспортом на 3 года и обязан выплатить 3,8 миллиона гривен компенсации.

Винницкая область

Суд назначил 10 лет тюремного заключения водителю грузовика DAF, который, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic. Авария произошла в октябре 2024 года вблизи села Писаревка. Погибли шесть человек, среди них двое несовершеннолетних. Его также лишили права управлять транспортом на 3 года.

Кировоградская область

До 10 лет тюремного заключения приговорен водитель BMW, который в состоянии опьянения на скорости около 100 км/ч наехал на семью на обочине дороги в селе Каменече. Погибли две сестры 2009 и 2011 годов рождения. Его лишили права управлять транспортом на 10 лет и обязали возместить родителям погибших 2 миллиона гривен морального ущерба.

ДТП
ДТП
ДТП
ДТП
ДТП
ДТП
ДТП
ДТП
ДТП
ДТП

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Автор: 

Винницкая область (1176) ДТП (7627) Киевская область (4675) Офис Генпрокурора (3154) Кировоградская область (720)
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Водій BMW з Кіровоградщини за вбивство двох дітей просто відкупився?
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11.03.2026 13:38 Ответить
10 років пишуть, а взагалі чорні BMЦ заборонити треба..
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11.03.2026 13:58 Ответить
Треба заборонити і горбатого "Запорожця", за компанію.
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11.03.2026 16:06 Ответить
10 років то "позбавлено прав", тобто ні про що
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11.03.2026 18:02 Ответить
Скоро мобілізуються, особливо бмвіст.
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11.03.2026 13:42 Ответить
А з Вінниці що за 6 життів на три роки забрали права?
і все?👀👀👀👀
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11.03.2026 15:28 Ответить
читай все а не частинами
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11.03.2026 15:33 Ответить
В Україні самий гуманний суд особливо якщо ж бобло,то можуть звільнити і навіть підняти загиблого з горба і ,, посадити в тюрму,,
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12.03.2026 15:36 Ответить
 
 