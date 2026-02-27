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Новости Фото ДТП
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Смертельное ДТП из-за плохого состояния дороги: сообщено о подозрении двум инженерам в Ривненской области. ФОТО

По факту смертельного ДТП, произошедшего в Ривненской области, сообщено о подозрении двум инженерам, которые отвечали за содержание и контроль аварийного участка.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

31 июля 2023 года в селе Городец Ривненской области 39-летняя водительница из Киевской области на автомобиле Landmark, объезжая проседание дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем - машина перевернулась и загорелась.

Смертельное ДТП в Ровенской области из-за плохой дороги: есть подозрения
Смертельное ДТП в Ровенской области из-за плохой дороги: есть подозрения

В результате ДТП погибли три пассажирки, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.

"Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - проседания должны были быть устранены или обозначены предупредительными знаками", - говорится в сообщении.

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Подозрения

Так, прокуроры сообщили о подозрении двум должностным лицам, ответственным за содержание и контроль аварийного участка:

  • Инженеру частного предприятия, на балансе которого находилась дорога, инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения при содержании дорог, повлекшее гибель людей (ст. 288 УК Украины).
  • Инженеру государственной службы, ответственному за контроль состояния дороги, объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Читайте: В Ривненской области задержаны два человека за организацию незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2459) ДТП (7607) Офис Генпрокурора (3129) Ровенская область (1354)
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Топ комментарии
+15
на фото видно дорога без латок і ямок, ось саме на таких можна розігнатися на всі гроші і почуватися комфортно.
помилка в керуванні, паркетник не здатен виконувати фігури вищого пілотажу, велика масса високий центр маси, не дивно, що він перевернувся під час агресивного маневрування, тут потрібно було влітати в яму.

загиблих жаль, але судити інженерів за кожну ямку у нас інженерів не хватить.
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27.02.2026 14:25 Ответить
+8
Мабуть якась велика птиця ,інженери тут до чого,маразма
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27.02.2026 14:55 Ответить
+7
Знаки потрібно поставити на прикордонних пунктах
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27.02.2026 14:45 Ответить
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27.02.2026 14:15 Ответить
Нігуя собі об"їхали! - не пройшло 3 р як знайшли винуватих
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27.02.2026 14:15 Ответить
А ямка то ще й не дуже велика. На дорогах даже Київа є ще побільші ями яким вже не один десяток років і в яких колеса відриває. Ось вам і китайське лайно якого навезли в Україну.
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27.02.2026 14:18 Ответить
Та ще й від швидкості залежить
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27.02.2026 14:26 Ответить
Та не їхали вони в ту яму, хоча б навіть не відчули її на такому позашляховику,видно що об₴їзжали і цапанули обочину,та ще й піддоном скоріше всього зацепили асвальт,тому що обочина достатньо низько. Ну а китаєць тут не причому,це майже повна копія Мітсубісі Паджеро Спорт першого покоління, не погана машина. Такий маневр був би смертельним майже на любому автомобілі.
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27.02.2026 14:53 Ответить
Тобі накидати сюди фото японців, німців, чи французів, які при переворотах позгорали ? Не перекинувся би-не згорів. Від машини не залежить. Залежить від водія (царство небесне загиблим). Не можна на високій швидкості різко крутити руль. Краще вже в яму влетіти та попасти на диск чи ходовку, аніж вилетіти на зучтрічну чи на узбіччя в стовп. Цьому в автошколі вчать. Щодо ям після цієї зими-їздив позавчора з Києва за Переяслав-суцільний слалом по дорозі-дірка на дірці в асфальті. Таке зараз на усіх трасах, хіба що Бориспільска вілносно ціла. В самому Києві повно вулиць, де треба їхати не більше 5-10 км/г через дірки. Навіть на відносно швидкісних ділянках з 4-ма полосами типу пр. Шухевича від воскресенького пр. в сторону троєщинського ринку-в усіх полосах ями по коліно. Можна усіх інженерів засудити, але ями через люті морози з'являються швидше, аніж їх встигають латати.
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27.02.2026 15:33 Ответить
Самі небезпечні саме такі окремі вибоїни/просідання. Людина бачить - нормальна дорога, і відповідно збільшує швидкість (вибирає безпечну згідно ПДР і своїх власних норм, звісно).
А коли яма на ямі, там і не розженешся.
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27.02.2026 16:25 Ответить
Щоб позначити всі "просідання", що утворились після зими, в усій країні не вистачить знаків
"нерівна дорога" та "інша небезпека"...
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27.02.2026 14:21 Ответить
Знаки потрібно поставити на прикордонних пунктах
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27.02.2026 14:45 Ответить
на фото видно дорога без латок і ямок, ось саме на таких можна розігнатися на всі гроші і почуватися комфортно.
помилка в керуванні, паркетник не здатен виконувати фігури вищого пілотажу, велика масса високий центр маси, не дивно, що він перевернувся під час агресивного маневрування, тут потрібно було влітати в яму.

загиблих жаль, але судити інженерів за кожну ямку у нас інженерів не хватить.
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27.02.2026 14:25 Ответить
"у нас інженерів не хватить." - на перший час вистачить з головою.
"В Україні щорічно випускається близько 130 000 фахівців інженерних спеціальностей."
А далі може і дороги з'являться.
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27.02.2026 17:06 Ответить
звідки вони з'являться, якщо їх нібито турки будують, але з нашими відкатами, з якими на асфальт копійки лишаються.
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27.02.2026 17:17 Ответить
Мабуть якась велика птиця ,інженери тут до чого,маразма
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27.02.2026 14:55 Ответить
Гроші сперли на великому крадівництві янелох з молодою наркомандою, а винні два інженера.
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27.02.2026 14:57 Ответить
Це яка повинна бути швидкість і як треба було метельнути кермом, щоб ота лайба перевернулася?
Їхала б прямо - підкунуло б та і все...
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27.02.2026 15:16 Ответить
Дуже мало ти їздив (а чи їздив?) по дорогах, шоп зрозуміти: там хватить навіть 50км/год. Але там такого обмеження немає
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27.02.2026 15:36 Ответить
Я проїхав більш ніж 1.000.000 км ! Починаючі від ВАЗа і до Субару, Ауді, у т.ч і по Європі...
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27.02.2026 16:14 Ответить
До того там скільки машин обїхали ту яму і не переверталися.
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27.02.2026 18:47 Ответить
"Станом на зараз в Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах" Джерело: https://censor.net/n3602727
Тут теж винуваті ті два інженера?
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27.02.2026 15:18 Ответить
схоже, що янголи-охоронці на таких швидкостях не змогли наздогнати своїх підопічних...
взагалі-то в Україні небезпечно бути інженером, виробником, військовим.. або просто стрЄлочником..
невинно загиблих-потерпілих - шкода, і цих і майбутніх, бо "шумахерів" і просто купивших машину і права на сдачу стало не набагато менше..
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27.02.2026 15:28 Ответить
Тобто? І не було розвода на оди-два-чотири? Я сумніваюся, шо там були «прості» пасажири
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27.02.2026 15:35 Ответить
Непрості на такому не їздять..
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27.02.2026 18:44 Ответить
Дороги "Великого Крадівництва" не витримали першої морозної зими. Порозтріскувались після великих морозів.
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27.02.2026 15:44 Ответить
В ПДД написано - в случае обнаружения препятствия на пути - тормозить в своей полосе.
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27.02.2026 15:56 Ответить
Ті інженери просто заважали, от й стали цапами відбувайлами.
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27.02.2026 18:45 Ответить
Коли нарешті відповідатимуть керманичі "великого будівництва"? За зиму все їх дорожнє крадівництво вилізло суцільними ямами. Весна іде, саджати будете?
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27.02.2026 18:32 Ответить
Всі об*їзджають,я також(ефект папуги).
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27.02.2026 18:43 Ответить
 
 