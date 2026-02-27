Смертельное ДТП из-за плохого состояния дороги: сообщено о подозрении двум инженерам в Ривненской области. ФОТО
По факту смертельного ДТП, произошедшего в Ривненской области, сообщено о подозрении двум инженерам, которые отвечали за содержание и контроль аварийного участка.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
31 июля 2023 года в селе Городец Ривненской области 39-летняя водительница из Киевской области на автомобиле Landmark, объезжая проседание дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем - машина перевернулась и загорелась.
В результате ДТП погибли три пассажирки, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.
"Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - проседания должны были быть устранены или обозначены предупредительными знаками", - говорится в сообщении.
Подозрения
Так, прокуроры сообщили о подозрении двум должностным лицам, ответственным за содержание и контроль аварийного участка:
- Инженеру частного предприятия, на балансе которого находилась дорога, инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения при содержании дорог, повлекшее гибель людей (ст. 288 УК Украины).
- Инженеру государственной службы, ответственному за контроль состояния дороги, объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).
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А коли яма на ямі, там і не розженешся.
"нерівна дорога" та "інша небезпека"...
помилка в керуванні, паркетник не здатен виконувати фігури вищого пілотажу, велика масса високий центр маси, не дивно, що він перевернувся під час агресивного маневрування, тут потрібно було влітати в яму.
загиблих жаль, але судити інженерів за кожну ямку у нас інженерів не хватить.
"В Україні щорічно випускається близько 130 000 фахівців інженерних спеціальностей."
А далі може і дороги з'являться.
Їхала б прямо - підкунуло б та і все...
Тут теж винуваті ті два інженера?
взагалі-то в Україні небезпечно бути інженером, виробником, військовим.. або просто стрЄлочником..
невинно загиблих-потерпілих - шкода, і цих і майбутніх, бо "шумахерів" і просто купивших машину і права на сдачу стало не набагато менше..