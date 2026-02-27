Смертельное ДТП из-за плохого состояния дороги: сообщено о подозрении двум инженерам в Ривненской области. ФОТО

По факту смертельного ДТП, произошедшего в Ривненской области, сообщено о подозрении двум инженерам, которые отвечали за содержание и контроль аварийного участка.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

31 июля 2023 года в селе Городец Ривненской области 39-летняя водительница из Киевской области на автомобиле Landmark, объезжая проседание дорожного покрытия, потеряла управление автомобилем - машина перевернулась и загорелась.





В результате ДТП погибли три пассажирки, в том числе 13-летняя девочка. Еще одна беременная женщина потеряла ребенка.

"Экспертизы установили: причиной трагедии было именно неудовлетворительное состояние дороги - проседания должны были быть устранены или обозначены предупредительными знаками", - говорится в сообщении.

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Подозрения

Так, прокуроры сообщили о подозрении двум должностным лицам, ответственным за содержание и контроль аварийного участка:

Инженеру частного предприятия, на балансе которого находилась дорога, инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения при содержании дорог, повлекшее гибель людей (ст. 288 УК Украины).

Инженеру государственной службы, ответственному за контроль состояния дороги, объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

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