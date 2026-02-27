Смертельна ДТП через поганий стан дороги: повідомлено про підозру двом інженерам на Рівненщині. ФОТО
За фактом смертельного ДТП, що трапилося на Рівненщині, повідомлено про підозру двом інженерам, які відповідали за утримання та контроль аварійної ділянки.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем - машина перекинулася та загорілася.
Внаслідок ДТП загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.
"Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками", - йдеться в повідомленні.
Підозри
Так, прокурори повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки:
- Інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).
- Інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).
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А коли яма на ямі, там і не розженешся.
"нерівна дорога" та "інша небезпека"...
помилка в керуванні, паркетник не здатен виконувати фігури вищого пілотажу, велика масса високий центр маси, не дивно, що він перевернувся під час агресивного маневрування, тут потрібно було влітати в яму.
загиблих жаль, але судити інженерів за кожну ямку у нас інженерів не хватить.
"В Україні щорічно випускається близько 130 000 фахівців інженерних спеціальностей."
А далі може і дороги з'являться.
Їхала б прямо - підкунуло б та і все...
Тут теж винуваті ті два інженера?
взагалі-то в Україні небезпечно бути інженером, виробником, військовим.. або просто стрЄлочником..
невинно загиблих-потерпілих - шкода, і цих і майбутніх, бо "шумахерів" і просто купивших машину і права на сдачу стало не набагато менше..