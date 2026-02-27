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Новини Фото ДТП
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Смертельна ДТП через поганий стан дороги: повідомлено про підозру двом інженерам на Рівненщині. ФОТО

За фактом смертельного ДТП, що трапилося на Рівненщині, повідомлено про підозру двом інженерам, які відповідали за утримання та контроль аварійної ділянки.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем - машина перекинулася та загорілася.

Смертельна ДТП на Рівненщині через погану дорогу: є підозри
Смертельна ДТП на Рівненщині через погану дорогу: є підозри

Внаслідок ДТП загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.

"Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками", - йдеться в повідомленні.

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Підозри

Так, прокурори повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки:

  • Інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).
  • Інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

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Автор: 

дороги (3105) ДТП (4509) Офіс Генпрокурора (3909) Рівненська область (1294)
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Топ коментарі
+15
на фото видно дорога без латок і ямок, ось саме на таких можна розігнатися на всі гроші і почуватися комфортно.
помилка в керуванні, паркетник не здатен виконувати фігури вищого пілотажу, велика масса високий центр маси, не дивно, що він перевернувся під час агресивного маневрування, тут потрібно було влітати в яму.

загиблих жаль, але судити інженерів за кожну ямку у нас інженерів не хватить.
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27.02.2026 14:25 Відповісти
+8
Мабуть якась велика птиця ,інженери тут до чого,маразма
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27.02.2026 14:55 Відповісти
+7
Знаки потрібно поставити на прикордонних пунктах
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27.02.2026 14:45 Відповісти
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27.02.2026 14:15 Відповісти
Нігуя собі об"їхали! - не пройшло 3 р як знайшли винуватих
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27.02.2026 14:15 Відповісти
А ямка то ще й не дуже велика. На дорогах даже Київа є ще побільші ями яким вже не один десяток років і в яких колеса відриває. Ось вам і китайське лайно якого навезли в Україну.
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27.02.2026 14:18 Відповісти
Та ще й від швидкості залежить
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27.02.2026 14:26 Відповісти
Та не їхали вони в ту яму, хоча б навіть не відчули її на такому позашляховику,видно що об₴їзжали і цапанули обочину,та ще й піддоном скоріше всього зацепили асвальт,тому що обочина достатньо низько. Ну а китаєць тут не причому,це майже повна копія Мітсубісі Паджеро Спорт першого покоління, не погана машина. Такий маневр був би смертельним майже на любому автомобілі.
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27.02.2026 14:53 Відповісти
Тобі накидати сюди фото японців, німців, чи французів, які при переворотах позгорали ? Не перекинувся би-не згорів. Від машини не залежить. Залежить від водія (царство небесне загиблим). Не можна на високій швидкості різко крутити руль. Краще вже в яму влетіти та попасти на диск чи ходовку, аніж вилетіти на зучтрічну чи на узбіччя в стовп. Цьому в автошколі вчать. Щодо ям після цієї зими-їздив позавчора з Києва за Переяслав-суцільний слалом по дорозі-дірка на дірці в асфальті. Таке зараз на усіх трасах, хіба що Бориспільска вілносно ціла. В самому Києві повно вулиць, де треба їхати не більше 5-10 км/г через дірки. Навіть на відносно швидкісних ділянках з 4-ма полосами типу пр. Шухевича від воскресенького пр. в сторону троєщинського ринку-в усіх полосах ями по коліно. Можна усіх інженерів засудити, але ями через люті морози з'являються швидше, аніж їх встигають латати.
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27.02.2026 15:33 Відповісти
Самі небезпечні саме такі окремі вибоїни/просідання. Людина бачить - нормальна дорога, і відповідно збільшує швидкість (вибирає безпечну згідно ПДР і своїх власних норм, звісно).
А коли яма на ямі, там і не розженешся.
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27.02.2026 16:25 Відповісти
Щоб позначити всі "просідання", що утворились після зими, в усій країні не вистачить знаків
"нерівна дорога" та "інша небезпека"...
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27.02.2026 14:21 Відповісти
Знаки потрібно поставити на прикордонних пунктах
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27.02.2026 14:45 Відповісти
на фото видно дорога без латок і ямок, ось саме на таких можна розігнатися на всі гроші і почуватися комфортно.
помилка в керуванні, паркетник не здатен виконувати фігури вищого пілотажу, велика масса високий центр маси, не дивно, що він перевернувся під час агресивного маневрування, тут потрібно було влітати в яму.

загиблих жаль, але судити інженерів за кожну ямку у нас інженерів не хватить.
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27.02.2026 14:25 Відповісти
"у нас інженерів не хватить." - на перший час вистачить з головою.
"В Україні щорічно випускається близько 130 000 фахівців інженерних спеціальностей."
А далі може і дороги з'являться.
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27.02.2026 17:06 Відповісти
звідки вони з'являться, якщо їх нібито турки будують, але з нашими відкатами, з якими на асфальт копійки лишаються.
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27.02.2026 17:17 Відповісти
Мабуть якась велика птиця ,інженери тут до чого,маразма
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27.02.2026 14:55 Відповісти
Гроші сперли на великому крадівництві янелох з молодою наркомандою, а винні два інженера.
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27.02.2026 14:57 Відповісти
Це яка повинна бути швидкість і як треба було метельнути кермом, щоб ота лайба перевернулася?
Їхала б прямо - підкунуло б та і все...
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27.02.2026 15:16 Відповісти
Дуже мало ти їздив (а чи їздив?) по дорогах, шоп зрозуміти: там хватить навіть 50км/год. Але там такого обмеження немає
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27.02.2026 15:36 Відповісти
Я проїхав більш ніж 1.000.000 км ! Починаючі від ВАЗа і до Субару, Ауді, у т.ч і по Європі...
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27.02.2026 16:14 Відповісти
До того там скільки машин обїхали ту яму і не переверталися.
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27.02.2026 18:47 Відповісти
"Станом на зараз в Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах" Джерело: https://censor.net/n3602727
Тут теж винуваті ті два інженера?
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27.02.2026 15:18 Відповісти
схоже, що янголи-охоронці на таких швидкостях не змогли наздогнати своїх підопічних...
взагалі-то в Україні небезпечно бути інженером, виробником, військовим.. або просто стрЄлочником..
невинно загиблих-потерпілих - шкода, і цих і майбутніх, бо "шумахерів" і просто купивших машину і права на сдачу стало не набагато менше..
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27.02.2026 15:28 Відповісти
Тобто? І не було розвода на оди-два-чотири? Я сумніваюся, шо там були «прості» пасажири
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27.02.2026 15:35 Відповісти
Непрості на такому не їздять..
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27.02.2026 18:44 Відповісти
Дороги "Великого Крадівництва" не витримали першої морозної зими. Порозтріскувались після великих морозів.
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27.02.2026 15:44 Відповісти
В ПДД написано - в случае обнаружения препятствия на пути - тормозить в своей полосе.
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27.02.2026 15:56 Відповісти
Ті інженери просто заважали, от й стали цапами відбувайлами.
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27.02.2026 18:45 Відповісти
Коли нарешті відповідатимуть керманичі "великого будівництва"? За зиму все їх дорожнє крадівництво вилізло суцільними ямами. Весна іде, саджати будете?
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27.02.2026 18:32 Відповісти
Всі об*їзджають,я також(ефект папуги).
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27.02.2026 18:43 Відповісти
 
 