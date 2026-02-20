На Рівненщині затримано двох осіб за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

Днями спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників ВВВБ по 9 прикордонному загону, співробітників Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури та силової підтримки військовослужбовців спецпідрозділу "Дозор-Житомир" викрила канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Держприкордонслужбу.

Деталі схеми

Після незаконного отримання грошових коштів у сумі 16 000 доларів США, було затримано двох громадян України, які здійснювали доставку двох чоловіків мобілізаційного віку до держрубежу з метою їх подальшого незаконного переправлення за межі держави.

Під час огляду на місці події було вилучено транспортний засіб, 16 000 доларів США, незареєстровану зброю та інші технічні засоби, що містять докази протиправної діяльності.

Наразі зловмисників затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також направлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Здійснюється подальший оперативний супровід кримінального провадження.





