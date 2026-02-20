На Ривненщине задержаны два человека за организацию незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж
На днях совместная межведомственная группа в составе оперативных сотрудников ВВВБ по 9-му пограничному отряду, сотрудников Сарненского районного отдела полиции ГУНП в Ривненской области под процессуальным руководством Сарненской окружной прокуратуры и силовой поддержкой военнослужащих спецподразделения "Дозор-Житомир" раскрыла канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали схемы
После незаконного получения денежных средств в сумме 16 000 долларов США были задержаны два гражданина Украины, которые осуществляли доставку двух мужчин мобилизационного возраста к госгранице с целью их дальнейшей незаконной переправки за пределы государства.
Во время осмотра на месте происшествия было изъято транспортное средство, 16 000 долларов США, незарегистрированное оружие и другие технические средства, содержащие доказательства противоправной деятельности.
В настоящее время злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, а также направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Осуществляется дальнейшее оперативное сопровождение уголовного производства.
