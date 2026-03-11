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Новини Фото Смертельні ДТП
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Смертельні ДТП з дітьми: на Київщині, Вінниччині та Кіровоградщині винесено вироки. ФОТОрепортаж

За публічного обвинувачення прокурорів суди у трьох областях винесли вироки у справах про дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули діти.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Київщина

До 8 років ув’язнення засуджено водія вантажівки, який спричинив ДТП на трасі "Київ – Одеса" поблизу села Гостра Могила. Через неуважність він врізався у легковий автомобіль, що стояв на узбіччі. Загинула вся родина — батько, мати та 10-річний син. Водія також позбавлено права керувати транспортом на 3 роки та зобов’язано виплатити 3,8 мільйона гривень компенсації.

Вінниччина

Суд призначив 10 років ув’язнення водію вантажівки DAF, який, порушивши ПДР, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Trafic. Аварія сталася у жовтні 2024 року поблизу села Писарівка. Загинули шестеро людей, серед них двоє неповнолітніх. Його також позбавлено права керувати транспортом на 3 роки.

Також дивіться: Смертельна ДТП через поганий стан дороги: повідомлено про підозру двом інженерам на Рівненщині. ФОТО

Кіровоградщина

До 10 років ув’язнення засуджено водія BMW, який у стані сп’яніння на швидкості близько 100 км/год наїхав на родину на узбіччі дороги у селі Кам’янече. Загинули дві сестри 2009 та 2011 років народження. Його позбавлено права керувати транспортом на 10 років та зобов’язано відшкодувати батькам загиблих 2 мільйони гривень моральної шкоди.

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Читайте: Смертельна ДТП через поганий стан дороги: повідомлено про підозру двом інженерам на Рівненщині. ФОТО

Автор: 

Вінницька область (1169) ДТП (4531) Київська область (4635) Офіс Генпрокурора (3934) Кіровоградська область (669)
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Водій BMW з Кіровоградщини за вбивство двох дітей просто відкупився?
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11.03.2026 13:38 Відповісти
10 років пишуть, а взагалі чорні BMЦ заборонити треба..
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11.03.2026 13:58 Відповісти
Треба заборонити і горбатого "Запорожця", за компанію.
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11.03.2026 16:06 Відповісти
10 років то "позбавлено прав", тобто ні про що
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11.03.2026 18:02 Відповісти
Скоро мобілізуються, особливо бмвіст.
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11.03.2026 13:42 Відповісти
А з Вінниці що за 6 життів на три роки забрали права?
і все?👀👀👀👀
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11.03.2026 15:28 Відповісти
читай все а не частинами
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11.03.2026 15:33 Відповісти
В Україні самий гуманний суд особливо якщо ж бобло,то можуть звільнити і навіть підняти загиблого з горба і ,, посадити в тюрму,,
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12.03.2026 15:36 Відповісти
 
 