Смертельні ДТП з дітьми: на Київщині, Вінниччині та Кіровоградщині винесено вироки. ФОТОрепортаж

За публічного обвинувачення прокурорів суди у трьох областях винесли вироки у справах про дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули діти.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Київщина

До 8 років ув’язнення засуджено водія вантажівки, який спричинив ДТП на трасі "Київ – Одеса" поблизу села Гостра Могила. Через неуважність він врізався у легковий автомобіль, що стояв на узбіччі. Загинула вся родина — батько, мати та 10-річний син. Водія також позбавлено права керувати транспортом на 3 роки та зобов’язано виплатити 3,8 мільйона гривень компенсації.

Вінниччина

Суд призначив 10 років ув’язнення водію вантажівки DAF, який, порушивши ПДР, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Trafic. Аварія сталася у жовтні 2024 року поблизу села Писарівка. Загинули шестеро людей, серед них двоє неповнолітніх. Його також позбавлено права керувати транспортом на 3 роки.

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Кіровоградщина

До 10 років ув’язнення засуджено водія BMW, який у стані сп’яніння на швидкості близько 100 км/год наїхав на родину на узбіччі дороги у селі Кам’янече. Загинули дві сестри 2009 та 2011 років народження. Його позбавлено права керувати транспортом на 10 років та зобов’язано відшкодувати батькам загиблих 2 мільйони гривень моральної шкоди.





















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