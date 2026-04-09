ДТП с маршруткой в Одессе: военному сообщили о подозрении, ему грозит до 8 лет лишения свободы

В Одессе военнослужащему сообщили о подозрении после ДТП с участием маршрутного автобуса. Погибла пассажирка, ещё 14 человек получили травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который 7 апреля 2026 года стал виновником смертельного ДТП на улице Балковской в Одессе.

Что установило следствие

По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении с маршрутным автобусом, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с автобусом, в котором находились около 20 пассажиров. В результате аварии одна пассажирка погибла, еще 14 человек получили травмы.

Сразу после ДТП на место происшествия прибыли сотрудники ГБР и приступили к первоочередным следственным действиям. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, в частности для установления состояния водителя на момент аварии.

Меру пресечения

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Пока он находится под наблюдением врачей.

Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

