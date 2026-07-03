Збільшення штрафів недостатньо. У системних порушників ПДР варто забирати права або саджати, - батько загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича. ВIДЕО

Батько 12-річного Гріши Глушича, який загиинув у ДТП в Києві, закликав посилити покарання для системних порушників ПДР.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"ДТП, яка сталася 5 червня на Караваєвих дачах не є випадковістю. Водій перед тим 39 разів тільки зафіксованих порушень мав. А скільки незафіксованих? Ця людина навмисно тиснула на газ, перебудовувалася в смугу громадського транспорту. Вона бачила, що є червоне світло. І він це робив, тому що у нас безкарність. Тому що він знав, що йому нічого не буде за те, що він проїде на червоне світло, за те, що він перевищить швидкість", - наголосив Олексій Глушич.

Він вважає це неприпустимим та неприйнятним.

"Ми чули заяви прем'єрки, яку вона зробила за декілька дінв після цієї трагедії. І ми бачили законопроєкт, зареєстрований від влади щодо бзбільшення штрафів. Ми зареєстрували петицію на сайті президента про те, що вимагаємо системних змін. Недостатньо підвищити штрафи.

Водії, як Павло Плешивцев, який мав 39 порушень тільки зафіксованих, так само сплачуватимуть підвищені штрафи і так само тиснутимуть на газ, і так само вбиватимуть наших дітей. Недостатньо підвищити штрафи, ми закликаємо підтримати нашу петицію", - наголосив Олексій.

Що вимагається у петиції?

"Ми вимагаємо великої відповідальності для грубих порушників ПДР. Грубі порушення мають бути покараня не штрафами. І пропозицій, як само їх карати, ми чули багато. У законопроєкті, який зареєстровано від влади, про грубі порушення майже нічого немає.

Крім того, ми закликаємо у петиції карати системних порушників. Якщо людина це робить не вперше, не вдруге, то в неї требаб відбирати права. Ця людина має ходити пішки. А якщо людина раптом їздить без прав, а таке теж розповсюджено, в неї треба відбирати автомобіль, садити у в'язницю", - наголосив батько загиблого Гріши.

У коментарі журналістам Олексій Глушич заявив, що із представниками вищого керівництва держави щодо петиції не комунікували.

"Але ми консультувалися, яким чином сформулювати петицію так, щоб її прийняли. Прямого контакту у нас не було, ані з президентотм, ані з Офісом Президента. ", - пояснив він.

Мама загиблого 12-річного Гріші Олександра Терлецька зазначила, що їй пишуть рідні людей, які загинули навіть не внаслідок російської агресії.

"В цей час загинули на дорогах у ДТП, яких можна було уникнути. Це жахливі історії про п'яних за кермом, про людей, які після скоєного тікали і яких досі не знайшли. Це неприпустимі історії, те, чого не має бути", - наголосила вона.

Терлецька зауважила, що за 4 роки повномасштабної війни Україна втратила у ДТП понад 12 тисяч людей.

"Цивільні жертви війни - це 15 тисяч. А кількість травмованих вражає. Кількість травмованих у ДТП перевищує майже втричі кількість травмованих цивільних від прильотів, від скаженої русні. То ж я вважаю, що це достатній привід для того, щоб усі, від кого залежать ці рішення, знайшли в собі сили, рішучість і зробили ці дії, зробили хоч щось", - додала вона.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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