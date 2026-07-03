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Увеличения штрафов недостаточно. У системных нарушителей ПДД следует лишать прав или сажать в тюрьму, - отец погибшего в ДТП 12-летнего Гриши Глушича. ВИДЕО

Отец 12-летнего Гриши Глушича, погибшего в ДТП в Киеве, призвал ужесточить наказание для систематических нарушителей ПДД.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"ДТП, произошедшее 5 июня на Караваевых дачах, не является случайностью. У водителя до этого было 39 зафиксированных нарушений. А сколько незафиксированных? Этот человек намеренно давил на газ, перестраивался в полосу общественного транспорта. Он видел, что горит красный свет. И он это делал, потому что у нас безнаказанность. Потому что он знал, что ему ничего не будет за то, что он проедет на красный свет, за то, что он превысит скорость", - подчеркнул Алексей Глушич.

Он считает это недопустимым и неприемлемым.

"Мы слышали заявления премьер-министра, которые она сделала через несколько дней после этой трагедии. И мы видели законопроект, зарегистрированный властями об увеличении штрафов. Мы зарегистрировали петицию на сайте президента о том, что требуем системных изменений. Недостаточно просто повысить штрафы. 

Водители, такие как Павел Плешивцев, у которого было 39 только зафиксированных нарушений, будут так же платить повышенные штрафы, так же давить на газ и так же убивать наших детей. Недостаточно повысить штрафы, мы призываем поддержать нашу петицию", - подчеркнул Алексей.

Что требуется в петиции?

"Мы требуем строгой ответственности для грубых нарушителей ПДД. Грубые нарушения должны наказываться не штрафами. И предложений о том, как именно их наказывать, мы слышали много. В законопроекте, зарегистрированном властями, о грубых нарушениях почти ничего нет.

Глушич

Кроме того, в петиции мы призываем наказывать системных нарушителей. Если человек делает это не в первый раз, не во второй, то у него нужно отбирать права. Этот человек должен ходить пешком. А если человек вдруг ездит без прав, а такое тоже распространено, у него нужно отбирать автомобиль, сажать в тюрьму", - подчеркнул отец погибшего Гриши.

Мама погибшего 12-летнего Гриши Александра Терлецкая отметила, что ей пишут родственники людей, которые погибли даже не в результате российской агрессии.

Глушич

"В это время погибли на дорогах в ДТП, которых можно было избежать. Это ужасные истории о пьяных за рулем, о людях, которые после содеянного скрылись и которых до сих пор не нашли. Это недопустимые истории, то, чего не должно быть", - подчеркнула она.

Терлецкая отметила, что за 4 года полномасштабной войны Украина потеряла в ДТП более 12 тысяч человек.

Глушич

"Гражданские жертвы войны - это 15 тысяч. А количество пострадавших поражает. Число пострадавших в ДТП почти втрое превышает число пострадавших гражданских лиц от обстрелов, от бешенной русни. Поэтому я считаю, что это достаточный повод для того, чтобы все, от кого зависят эти решения, нашли в себе силы, решимость и предприняли эти действия, сделали хоть что-то", - добавила она.

Читайте: За минуту до смертельного ДТП Плешивцев совершил ещё одно, но не остановился, - адвокат семьи погибшего в ДТП 12-летнего Гриши Глушича

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Смотрите также: Родители погибшего в ДТП 12-летнего Гриши Глушича зарегистрировали петицию: Нужны изменения, иначе дети будут гибнуть. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7654) Киев (26630)
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Топ комментарии
+17
У нас феодалізм і всі ці закони обмежують лише простолюдинів. От їх і будуть штрафувати за те, що поїхав 45км/год під знак 40. А 160км/год якогось чинуші не помітять.
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03.07.2026 12:30 Ответить
+8
А вони для себе любимих ніколи не змінять законодавство, бо ці зелено-ригівські тварини самі порушують правила.
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03.07.2026 12:27 Ответить
+8
Патрульні кошмарать звичайних водіїв, стають на ділянці дороги де велетенські ями і чекають жертву яка "непоправилах" буде їх оминати. Ось все що потрібно знати про порушення. А в цього "водія" не права потрібно відібрати, а яйця, щоб не розмножувався.
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03.07.2026 12:29 Ответить

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