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Новости Фото ДТП с маршруткой
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Трагедия на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 человек погибли, 8 — пострадали в результате ДТП в Николаевской области. Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Николаевской области.

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Обстоятельства трагической аварии

Сообщение о том, что на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло ДТП, поступило сегодня, 4 июля, около 7:40.

ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области

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По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался со стороны г. Одессы в направлении г. Николаева с пассажирами, выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся и неконтролируемо выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.

Жертвы

Предварительно, в результате ДТП погибли 9 человек и ещё 8 получили травмы.

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На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных на транспорте, следственного управления областного главка полиции. Инспекторы патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность других участников.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефонам: (050) 013 01 48, 102.

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ДТП (7655) Николаевская область (2335) жертвы (2274)
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Топ комментарии
+24
Якби та якби. Ну немає, і шо?! Водії повинні дотримуватись ПДР, враховувати дорожну обстановку, тим більше водії які везуть людей! 80 відсотків водії зараз це просто дебіли за кермом! Не знаю, що відбувається з ними останні десятиліття, але враження таке, що дебіл на дебілі і дебілом поганяє. Зараз літо, почав їздити на дачу, шо твориться на дорогах та як себе ведуть водії це просто жах! Нещодавно один придурошний мені в'їхав в задній бампер. Сім годин вечора, автівок майже немає, невеличкий населений пункт, але є світлофори, дорога з одностороннім рухом, швидкість десь 55 км/год, бачу десь за 100 метрів спереду загорівся жовтий, вимикаю передачу і кочусь до світлофора. Не докотився метрів 30 як отримую удар в задній бампер. Виходе чмо, на вигляд якийсь шабашник, плиточник чи сантехнік, короче роботяга. Ні вибачень, нічого... Каже, шо будемо робити? Кажу, а шо в таких випадках роблять? Викликаю поліцію. Він каже, а давай я тобі дам 100 баксів і я поїду. Ну не дебіл?!
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04.07.2026 10:32 Ответить
+16
На жаль Українські перевізники мікроавтобусами - це суцільне порушення усіх можливих правил перевезень та контролю за безпекою пасажирів. Яка Європа??? Суцільний жах. І це було ЗАВЖДИ. Чорна бухгалтерія, відсутність техогляду транспорту та медичного контролю водіїв. Порушення швидкісного режиму, як діагноз. Водії, як бомжі - з недосипом та перегаром. Все це під дахом ОЗФ та місцевих копів. Слава Україні!
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04.07.2026 10:19 Ответить
+13
Не можна на дорогах навести порядок без порядка в головах
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04.07.2026 10:56 Ответить

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