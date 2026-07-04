Трагедия на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск": в ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли 9 человек, многие получили травмы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
9 человек погибли, 8 — пострадали в результате ДТП в Николаевской области. Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Николаевской области.
Обстоятельства трагической аварии
Сообщение о том, что на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло ДТП, поступило сегодня, 4 июля, около 7:40.
По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался со стороны г. Одессы в направлении г. Николаева с пассажирами, выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся и неконтролируемо выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.
Жертвы
Предварительно, в результате ДТП погибли 9 человек и ещё 8 получили травмы.
На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных на транспорте, следственного управления областного главка полиции. Инспекторы патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность других участников.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, обращаться по телефонам: (050) 013 01 48, 102.
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