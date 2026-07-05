5 липня в Миколаєві оголошено Днем жалоби за загиблими в масштабній ДТП

Сьогодні, 5 липня, у Миколаєві оголошено День жалоби за 12-ма загиблими внаслідок ДТП 4 липня.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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День жалоби

Як зазначається, серед загиблих - працівники "Миколаївелектротрансу" і їхні рідні.



"Це велика втрата для їхніх сімей, для колективу підприємства, для всього нашого міста", - йдеться в повідомленні.

Так, цього дня в місті приспущено Державні прапори, скасовано розважальні заходи й публічні святкування.



"Прошу мешканців вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання, утриматися від гучної музики й розваг. Щирі співчуття кожній родині, яка втратила близьких", - додав Кім.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.

Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками.

Поліція затримала водія кросовера, йому готують підозру.

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