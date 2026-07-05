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5 липня в Миколаєві оголошено Днем жалоби за загиблими в масштабній ДТП

День жалоби у Миколаєві

Сьогодні, 5 липня, у Миколаєві оголошено День жалоби за 12-ма загиблими внаслідок ДТП 4 липня.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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День жалоби

Як зазначається, серед загиблих - працівники "Миколаївелектротрансу" і їхні рідні.

"Це велика втрата для їхніх сімей, для колективу підприємства, для всього нашого міста", - йдеться в повідомленні.

Так, цього дня в місті приспущено Державні прапори, скасовано розважальні заходи й публічні святкування.

"Прошу мешканців вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання, утриматися від гучної музики й розваг. Щирі співчуття кожній родині, яка втратила близьких", - додав Кім.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.
  • Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.
  • Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками.
  • Поліція затримала водія кросовера, йому готують підозру.

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