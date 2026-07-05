5 липня в Миколаєві оголошено Днем жалоби за загиблими в масштабній ДТП
Сьогодні, 5 липня, у Миколаєві оголошено День жалоби за 12-ма загиблими внаслідок ДТП 4 липня.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
День жалоби
Як зазначається, серед загиблих - працівники "Миколаївелектротрансу" і їхні рідні.
"Це велика втрата для їхніх сімей, для колективу підприємства, для всього нашого міста", - йдеться в повідомленні.
Так, цього дня в місті приспущено Державні прапори, скасовано розважальні заходи й публічні святкування.
"Прошу мешканців вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання, утриматися від гучної музики й розваг. Щирі співчуття кожній родині, яка втратила близьких", - додав Кім.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.
- Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.
- Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками.
- Поліція затримала водія кросовера, йому готують підозру.
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