ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині: аварію міг спровокувати інший водій, який виїхав на зустрічку, його вже розшукали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Миколаївської області.

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Аварію міг спровокувати інший водій

У поліції нагадали, що сьогодні, 4 липня, на автодорозі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобілю Volvo. За даними свідків, автоаварія могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса. Правоохоронці організували спеціальну поліцейську операцію та розшукали водія кросовера, який ймовірно спровокував автопригоду та втік із місця події.

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Жертви

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 49-річний водій та 8 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. З травмами різного ступеню тяжкості каретою швидкої медичної допомоги медики доставили до лікарні ще 9 громадян - 49-річного водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років.

Станом на 11:30 год. у лікарні померли ще троє громадян.

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Під час оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди та збору речових доказів з місця події, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля марки Nissan допустив порушення правил дорожнього руху, виїхавши на смугу зустрічного руху, де рухався Mercedes Sprinter, чим спровокував автопригоду.

"Задля розшуку транспортного засобу поліцейські організували спеціальну операцію та були зорієнтовані усі екіпажі поліції регіону. За кілька годин на автодорозі "Благовіщенське-Миколаїв" поліцейські зупинили Nissan Murano, за кермом якого перебував 45-річний житель іншого регіону", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники.

Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації відносно водія кросовера.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.

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