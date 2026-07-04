ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині: поліція затримала водія кросовера, йому готують підозру

Поліція затримала водія кросовера - учасника ДТП на Миколаївщині, в якій загинули 12 людей.

Про це повідомила Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліція затримала керманича в порядку ст. 208 КПК. Алкотестер показав, що на момент аварії чоловік був тверезим.

Також у нього відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.

"Слідчі призначили низку експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди", - сказано в повідомленні.

У Нацполіції додали, що наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про трагедію на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ": у ДТП з маршруткою та вантажівкою загинули 9 людей, багато травмованих.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 12.

Також повідомлялося, що поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП із тяжкими наслідками.

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